Sensasjonell seier: Stjørdals-Blink rystet Lillestrøm på Åråsen

Nyopprykkede Stjørdals-Blink viste ingen respekt og slo Lillestrøm 1-0 på Åråsen mandag. På Sotra ble det en målfest da Øygarden og Raufoss spilte 4-4.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mats Lillebo jubler etter å ha sendt Stjørdals-Blink i ledelsen borte mot Lillestrøm mandag. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

NTB

Det virket som at Lillestrøm hadde bestemt seg for å ta styringen fra start mot Stjørdals/Blink, men det var Mats Lillebo som ble kampens eneste målscorer etter å ha kommet alene med keeper like etter halvtimen.

Fakta Fotball 1. divisjon menn mandag, 4. runde: Jerv – HamKam 3-2 (0-1)

Mål: 0-1 Tobias Svendsen (45), 0-2 Svendsen (52), 1-2 Ole Marius Håbestad (81), 2-2 John Olav Norheim (86), 3-2 Michael Baidoo (90). Kongsvinger – Grorud 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Oscar Aga (str. 69). 200 tilskuere. Lillestrøm – Stjørdals-Blink 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Mats Lillebo (33). 200 tilskuere. Sogndal – Sandnes Ulf 0-2 (0-0)

Mål: 0-1 Magnus Grødem (51), 0-2 Sanel Kapidzic (62). 200 tilskuere. Strømmen – Åsane 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Henrik Udahl (str. 36), 0-2 Håkon Lorentzen (62), 0-3 Udahl (78). Ull/Kisa – KFUM Oslo 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Juba Moula (16), 1-1 Espen Garnås (90). 200 tilskuere. Øygarden – Raufoss 4-4 (2-1)

Mål: 1-0 Martin Hoel Andersen (1), 1-1 Kristoffer Nessø (17), 2-1 Aune Selland Heggebø (28), 3-1 Andersen (str. 58), 3-2 Gard Simenstad (78), 3-3 Nessø (82), 3-4 Nessø (85), 4-4 Sander Marthinussen (88). 200 tilskuere.

Til tross for flere store muligheter det siste kvarteret ble det seier til trønderne og sesongens første tap for Lillestrøm.

I Grimstad så HamKam ut til å slå tilbake etter tre strake tap, men tre sene Jerv-scoringer sikret hjemmeseier 3-2.

På Gjemselund tok Kongsvinger imot Grorud. Oscar Aga sikret gjestene sin andre strake seier med straffescoring i andre omgang.

Åsane slo Strømmen 3-0 etter to mål av Henrik Udahl og ett av Håkon Lorentzen.

KFUMs Juba Moula så ut til å bli eneste målscorer i kampen mellom Ull/Kisa og KFUM, men Espen Garnås utlignet for hjemmelaget på overtid og sikret 1-1.

På Sotra ble det en målfest mellom Øygarden og Raufoss. Kampen endte til slutt 4-4.

I Sogndal slo Sandnes/Ulf hjemmelaget 2-0. Magnus Grødem og Sanel Kapidzic ble målscorere.

Magnus Grødem sendte Sandnes Ulfs i ledelsen mot Sogndal i 1. divisjon mandag. Foto: Christian Blom / NTB scanpix