Maktdemonstrasjon av Solbakken: Nå venter duell mot Solskjær

To mål og en assist fra Jonas Wind ga Ståle Solbakkens FC København 3-0-seier over den tyrkiske seriemesteren Basaksehir og plass i europaligaens kvartfinale.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ståle Solbakken møter trolig Ole Gunnar Solskjær i neste runde i Europaligaen. Foto: NTB scanpix

FC København - İstanbul Başakşehir 3–0 (3–1 sammenlagt)

Der blir det en norsk trenerduell mot Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United. Den kampen spilles mandag i Köln, der Solbakken hadde en kort og problemfylt tid som trener for byens bundesligalag. United gikk videre senere onsdag etter 7–1 sammenlagt mot østerrikske LASK.

FCKs store spiller, Jonas Wind, var rørt etter kampen.

– Det er sinnssykt. Jeg er litt rørt over å være en del av et lag som leverer en sånn maktdemonstrasjon og slår de tyrkiske mesterne. Jeg er litt rørt og tom for ord, sier Wind til danske 6'eren, ifølge B.T.

Han gleder seg til å møte Manchester United.

– Det er veldig stort. Jeg husker jeg så FCK i Parken mot United i 2006. Det er stort å skulle møte dem, sa Wind.

Tapte første kamp

FCK tapte 0-1 i den første kampen i Istanbul 12. mars, rett før fotballen ble satt på vent som følge av viruspandemien. Da returkampen kom i gang nesten fem måneder senere, brukte FCK mindre enn fire minutter på å komme à jour.

Høyreback Guillermo Varela ble spilt frem på siden og fikk masse tid og rom til å slå et presist innlegg. Wind stupheadet i mål mens oppasseren Junio Caicara sto og så på.

Et gjestelag der Fredrik Gulbrandsen måtte nøye seg med et innhopp på et snaut kvarter var på høyde med FCK i spillet, men slet med å skape sjanser. Tidlig i 2. omgang var det Winds tur til å score igjen.

Wind herjet

Pep Biel erobret ballen og vippet den inn i feltet. Den traff armen til Mehmet Topal, og dommerens beslutning om å dømme straffespark ble bekreftet av VAR.

Wind knallet ballen stolpe-inn mens keeper sprellet i motsatt hjørne. I det 53. minutt var FCK i ledelse sammenlagt.

Gjestene gjorde tre bytter, men de fikk ikke ønsket effekt. I stedet ble det 3-0 til Solbakkens menn da Wind satte opp Rasmus Falk, som forserte i høyt tempo mot et ryggende forsvar og plasserte ballen inne ved stolpen.

Historisk

Dermed kan Solbakken og hans lag se frem til en storkamp mot Manchester United i Tyskland rett over helgen.

FC København fikk avslag fra Uefa på sin søknad om å ha tilskuere på onsdagens kamp, slik lagene allerede en stund har fått ha i danske seriekamper. Likevel var flere hundre FCK-fans til stede da spillerbussene ankom Parken, og de ble møtt med bluss og fyrverkeri.

– Det foregikk uten problemer. De ble til bussene kom, og så gikk de hver til sitt, sa en talsmann for København-politiet til nyhetsbyrået Ritzau.

(NTB/100 % Sport)