Overlegen Casper Ruud herjet og avanserte i Roland-Garros

Ernests Gulbis ble beseiret med 3–0 i sett (6–2, 7–6, 6–0), og dermed er Casper Ruud klar for andre runde i Roland-Garros-turneringen (også kalt French Open).

– Det føles selvfølgelig veldig bra. Å bryte ham i første game ga meg selvtillit og fikk han til å tvile på eget spill, oppsummerte Ruud til Eurosport.

– Han er best når det gjelder. Veldig imponerende. En herlig, gjennomført kamp, både taktisk og spillemessig, roser Eurosport-kommentator Ole Bentzen.

Var i semifinalen

Gulbis var i semifinalen i 2014, men var ikke i nærheten mot den formsterke nordmannen.

Riktig nok ble tie-breaket i andre settet, men etter det poenget var det aldri i tvil.

– Det var nøkkelen til at kampen gikk så raskt. Det er deilig, for da har jeg tid til å hvile, smilte Ruud til Eurosport etter kampen.

– Mental utladning

– Det var en mental utladning for Gulbis, slo Bentzen fast.

Ruud kan dermed fortsatt drømme om å møte Rafael Nadal eller Roger Federer i turneringen. Én seier til, så kan drømmekampen være et scenario.

Seieren over latvieren gjør at runde to venter. Der venter enten Matteo Berrettini fra Italia eller spanske Pablo Andujar.