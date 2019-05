På selveste 16. mai er det altså duket for årets største og viktigste fotballkamp. Bodø/Glimt kommer til Alfheim for å slåss med Tromsø IL under «slaget om Nord-Norge».

Må Gutan henge med geipen under borgertoget 17. mai, eller sendes bodøværingene hjem med knekt tannbørste?

Følg kampen sammen med iTromsøs journalist Helge Skog fra klokken 16.50, og send inn dine spørsmål og kommentarer underveis. Kampstart er klokken 18.00.