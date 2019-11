Magnus Carlsen leder Grand Chess Tour-turneringen i India. Berit Roald, NTB scanpix

Carlsen trygget ledelsen i India

Magnus Carlsen vant lørdag mot amerikanske Hikaru Nakamura i Grand Chess Tour-turneringen i India. Han har vunnet tre av sine fire første partier.

Med hvite brikker avgjorde Carlsen hurtigsjakkpartiet etter 51 trekk. Nordmannen satte amerikaneren tidlig under press, og han ledet etter hvert både på tid og i posisjon på brettet.

Seieren gjør at Carlsen fortsatt troner øverst på turneringens sammenlagtliste etter fire partier. Nå står Carlsen med tre seire og én remis, og det gjør at han står med sju poeng. Det er to poeng foran Vishy Anand og Pentala Harikrishna.

Fredag slo Carlsen både Jan Nepomnjatsjtsji og Levon Aronian, mens det ble remis mot Wesley So. Senere lørdag skal Carlsen i aksjon mot Anish Giri og Santosh Gujrathi Vidit.

Turneringen i Kolkata fortsetter med hurtigsjakk søndag, mens det er lynsjakk mandag og tirsdag.

