Carlsen-leiren slår tilbake mot stormesterens uttalelser: – Forskjellige vektklasser

Stormester Sergej Tiviakov mener sjakkrekorden til Magnus Carlsen er en bløff. Manager Espen Agdestein er av en helt annen oppfatning.

– Jeg mener det er to forskjellige vektklasser. Magnus er som en supertungvekter og Tiviakov en mellomvekter, for å sette det litt på spissen, sier Agdestein.

Magnus Carlsen (30) spilte remis mot Levon Aronian i turneringen på Isle of Man og satte samtidig en smått utrolig rekord mandag.

30-åringen har nå spilt 101 strake partier i klassisk sjakk uten å tape. Det er verdensrekord, ettersom kineseren Ding Liren hadde den internasjonalt anerkjente rekorden på 100 strake partier som ubeseiret.

Den russisk-nederlandske stormesteren Sergej Tiviakov mener imidlertid at han innehar verdensrekorden i antall partier i langsjakk uten tap. Selv har han spilt 110 partier på rad uten tap.

– Jeg mener at kun folk som ikke selv er sjakkspillere, mener at jeg ikke har rekorden. De er bare sjalu, de kan ikke spille sjakk, forstår veldig lite sjakk og de tror at de kan kritisere andres oppnåelser, sa Tiviakov til Aftenposten mandag.

Carlsen-manager Espen Agdestein har en litt annen oppfatning.

– Det er klart at Tiviakov har flere partier uten tap, men det er på et annet nivå. De som snakker om rekord relaterer det til det høyeste nivået. Med tanke på det øverste nivået har Magnus en rekord, mener Agdestein.

Uenig med stormesteren

Grunnen til at flere i sjakkmiljøet mener at det var Ding Lirens tidligere rekord på 100 partier på rad som var Carlsens målestokk, er at Tiviakov spilte mot både svakere og mer variert motstand i hans rekke.

Gjennomsnittlig rankingpoengsum til Tiviakovs motstandere da han satte sin rekord, var ifølge ham selv 2476. Carlsens motstandere har på sin side et gjennomsnitt på over 2750 rankingpoeng.

– Men man kan ikke sammenligne rangeringstall fra da og nå, mener Tiviakov.

Det er ikke manager Agdestein enig i.

– Hvis du ser bort fra denne ratingen og heller på plasseringen på verdensrangeringen til spillerne man har møtt, så ville man fått akkurat samme type resultat. Samtidig har Tiviakov sine ord i behold med at han har en lengre rekke. Jeg skjønner at han kan føle seg urettferdig behandlet. Det er en utrolig prestasjon av ham, men på et lavere nivå, sier Espen Agdestein.

Sjakkekspert Torstein Bae oppsummerer rekordpratet på følgende måte:

– Tiviakov har rekorden på generelt toppnivå, mens Magnus har rekorden på verdenselitenivå, sier Bae.

Sjakkekspert Torstein Bae er overbevist om at Magnus Carlsens prestasjon er på et høyere nivå enn Sergej Tiviakovs. Dan P. Neegaard

Avveining

Pappa Henrik Carlsen mener det ikke er klare regler når det er snakk om uoffisielle rekorder.

– Derfor blir det en avveining mellom spillerstyrken man møter og antall partier. Det kan godt være at det på amatørnivå er blitt spilt langt flere partier uten tap enn de 110, sa han til Aftenposten i forrige uke.

Pappa Carlsen mener det ikke er helt sammenlignbart å sette Carlsens tall opp mot andre, og da særlig Sergej Tiviakov og Bogdan Lalic. Sistnevnte hevder også å ha spilt en rekke på 110 turneringspartier uten å tape.

Torstein Bae er ikke i tvil om at nordmannen har spilt på et høyere nivå enn stormester Tiviakov.

– Tiviakov kan med rette påstå at det er han som har rekorden, men det blir litt sånn epler og pærer synes jeg. Hvis man går ned på et enda lavere nivå, vil man sikkert finne folk som har flere ubeseirede partier, sier Torstein Bae.

Selv uttaler Magnus Carlsen at han ikke er så opptatt av hvem som i realiteten har rekorden.

– Jeg ønsker ikke å gjøre noen vurdering på det. Jeg er subjektiv i så måte. Jeg føler at hundre er et magisk tall. Jeg trodde aldri at jeg skulle komme dit. Jeg har hatt litt flaks, selvsagt, sa han til Chess.com etter turneringen på Isle of Man.

Neste oppgave for 30-åringen blir tidenes første offisielle VM i Fischer-sjakk.

Semifinalene starter kommende søndag, og VM spilles på Henie Onstad-senteret på Høvik utenfor Oslo.