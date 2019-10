Mange hadde med seg bluss inn på tribunen. Terje Bendiksby, NTB scanpix

Supporteralliansen etter skandalen på Åråsen: – Herlig trøkk og atmosfære

Gjert Moldestad i Norsk Supporterallianse vil ha samarbeid med klubbene om bruk av pyro på fotballkamper.

For mindre enn 40 minutter siden

Lørdagens derbyoppgjør mellom Lillestrøm og Vålerenga på Åråsen ble avbrutt flere ganger etter at pyro og fyrverkeri ble kastet inn på banen. I tillegg oppsto det bråk etter kampen, og det endte med at bluss ble kastet fra bortefeltet og opp på en terrasse med mennesker på.

Både LSK- og VIF-supportere brukte bluss. Norske klubber har flere ganger blitt bøtelagt etter bruk av pyro inne på stadion de siste årene. Senest i september fikk Brann en bot etter at supporterne hadde brukt bluss i bortekampen mot Haugesund.

– Mer enn bare en fotballkamp

Gjert Moldestad er talsmann for Norsk Supporterallianse (NSA). Han er glad for at supportere skaper liv på fotballkamp, men er kritisk til måten det skjedde på.

– Norsk fotball hadde vært livløs og kjedelig uten den stemningen som supportere skaper. Atmosfæren og trøkket i gårsdagens kamp var med på å gjøre oppgjøret til mer enn bare en fotballkamp. Vi i NSA ønsker at det skal være liv og farger på tribunene, men vi er også opptatt av at norske tribuner skal være sikre og trygge. Vi oppfordre derfor alle supportere som ønsker å bruke pyro å gjøre dette på en lovlig måte. Ulovlig bruk kan ødelegge for dine medsupportere og klubben din. Pyro fungerer når supportere, klubber og forbund samarbeider, sier Moldestad.

– Hva tenker du om gårsdagens hendelser?

– Det var mye tifo, herlig trøkk og atmosfære. Det er en kjempeviktig ressurs i norsk fotball at vi får til dette, for kampen var jo ikke noe spennende.

Resultatet etter 90 minutter mellom rivalene var 0–0.

SE HØYDEPUNKTENE FRA LILLESTRØM – VÅLERENGA I VIDEOEN UNDER:

Mer åpenhet

Det er lov å bruke pyro på eliteseriekamper, men innenfor visse regler.

– Hva gjelder pyroen er det viktig å opprettholde lovligheten vi har brukt mye tid på å få til. Viser vi at vi klarer det, får vi flere mer åpenhet og kanskje bredere lovlighet og flere måter å gjøre det på. Det oppfordrer vi til.

– Hva var over grensen?

– Vi reagerte spesielt på fyrverkeri og at det ble kastet pyro på banen. Det er ikke bra, selv om det var mye som skjedde i går som var fargerikt og flott.

Politiet var mannsterke på Åråsen lørdag. Terje Bendiksby, NTB scanpix

Erling Rostvåg er talsmann for Vålerenga-klanen og var til stede på Åråsen

– Det er viktig for meg å understreke at jeg syns pyro er bra, men når fyrverkeri havner foran og bak spillere, da har man tråkker over en grense. Pyro på banen er ikke bra, sa Rostvåg lørdag.

– Vi kan ikke utelukke at det noen klanmedlemmer sto bak, men det er et annet miljø enn Klanen som sto bak den aggressive holdningen, sa han.