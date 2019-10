Trenerne for Vikings kvinnelag, Helge Aune (t.v) og Egil Østenstad, har lyst å bidra som trenere også i fortsettelsen. - Vi er ikke i mål med dette prosjektet, sier Østenstad. Espen Brevik

Østenstad: – Vi skal plage Bryne helt til siste spark på ballen

Viking FK styrker satsingen på kvinnene.

Jåttåvågen (Aftenbladet): I forrige uke endte det 1–1 mellom Bryne og Viking i den Aftenblad-sendte toppkampen mellom lagene.

Det betyr at Bryne beholdt tabelltoppen to poeng foran Viking - og at det dermed er jærbuene som er i førersetet og ligger an til å klare opprykkskvalifiseringen.

Nå gjenstår det to runder av serien. Stillingen er den samme, Bryne topper tabellen to poeng foran Viking. Selv om Bryne-spillerne jublet hemningsløst etter uavgjortkampen mot Viking, har ikke de mørkeblå gitt opp håpet om å snyte dem for førsteplassen i 2. divisjon.

– Presset ligger på Bryne

– På ingen måte. Vi har lyst å plage Bryne helt til siste spark på ballen i serien. Dersom vi slår Fyllingsdalen lørdag, og Bryne taper sin bortekamp mot Voss, overtar vi tabelltoppen. Presset ligger på Bryne.

– Vi har nok vært et større irritasjonsmoment for dem gjennom sesongen enn de trodde. Bryne har alt i egne hender, det er de som må kaste dette bort, sier Egil Østenstad som trener laget sammen med Helge Aune.

Spillerne på Vikings kvinnelag har rykket opp to år på rad. Snittalderen på spillerne er 17 år, derfor ser ikke Østenstad det som noe problem om Viking skulle få en ny sesong i 2. divisjon.

Snittalderen på Vikings kvinnelag er 17 år. Her gratulerer Egil Østenstad og Helge Aune hverandre i bakgrunnen mens spillerne feirer en av sesongens mange triumfer. Espen Brevik

Han understreker at 2. divisjon er en god arena for de unge spillerne til å utvikle seg videre.

– Vi har et veldig ungt lag som har prestert over all forventning, påpeker Østenstad.

Bryne-treneren tror Viking tar seks poeng

I siste serierunde skal Bryne spille borte mot Haugar. Viking får besøk av Arna-Bjørnar 2 i Stavanger. Dersom avstanden mellom lagene fortsatt er to poeng, blir de to kampene 13. oktober avgjørende.

Bryne-trener Terje Nesse er enig i at ingenting er avgjort. Han vet at laget skal spille to tøffe bortekamper.

– Alt kan fortsatt skje. Vi har respekt for både Voss og Haugar. Vi tapte borte mot Voss i fjor, men går inn til disse to kampene med en voldsom motivasjon. Jeg tror Viking vinner begge sine kamper, men vi har alt i egne hender, legger Terje Nesse til overfor Aftenbladet.

Viking styrker kvinnesatsingen på flere nivå

Både Egil Østenstad og trenerkollega Helge Aune ønsker å være med på den videre satsingen rundt kvinnelaget i Viking.

Begge bidrar på dugnadsbasis som trenere, men Østenstad liker at Viking FK styrker satsingen på kvinnefotballen kommende sesong.

I et internt skriv i Viking FK framgår det at spillere på 13-14 år fra og med neste sesong vil få tilbud om å delta på treninger med profesjonelle trenere - og dermed være i nærheten av det tilbudet guttene har.

Rekrutteringen i Viking er meget god. J16-laget er klare for semifinalen i NM. Der møter de Stabæk på hjemmebane. Espen Brevik

I tillegg tilføres det flere hundre tusen kroner ekstra til satsingen på A-laget som nå kjemper om opprykk til 1. divisjon.

I skrivet står det også at målet er å etablere seg i 1. divisjon i løpet av tre år - og at økonomien allerede nå tåler et opprykk til landets nest øverste divisjon.

Østenstad og Aune vil bli med videre

– Verken Helge Aune eller jeg er i mål med dette prosjektet, og begge har lyst å bidra videre. Spillerne er motiverte og vil legge ned det arbeidet som trengs. Det er også kjekt at Viking FK vil styrke satsingen.

– Dette er en trend i Europa som vil gagne Viking både sportslig og kommersielt. Neste sesong ser det ut til at Rosenborg også får et kvinnelag, minner Egil Østenstad om.

Også Brann er i ferd med å kartlegge mulighetene for en satsing på et kvinnelag.