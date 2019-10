LSK Kvinner spilte 2–2 mot Kolbotn søndag. Det var nok til å sikre seriegullet. Håkon Mosvold Larsen

Reagerer kraftig mot lokalavis etter LSK Kvinner-gullet: – Det koker innvendig

Romerikes Blad får sterk kritikk etter LSK Kvinners sjette seriegull på rad. Nå beklager de prioriteringen i papiravisen.

Champagnen sprutet og Queens evige klassiker «We are the Champions» ble sunget for full hals da gullet ble sikret.

Søndag kveld tok LSK Kvinner sin sjette serietittel på rad i Toppserien. Det har ingen andre klart tidligere i norsk kvinnefotball.

På kampen var blant annet Aftenposten, NRK, VG, TV 2 og Romerikes Blad for å dekke den historiske begivenheten.

I mandagens avis ble seriegullet omtalt i et dobbeloppslag på side fem og seks i sportsdelen i papiravisen til Romerikes Blad. Det fikk tidligere LSK Kvinner-trener og nåværende Vålerenga-trener Monica Knudsen til å reagere kraftig.

– Virkelig bare helt natta! Sjekk dagens papiravisen til Romerikes Blad: Forsiden? Nei! skrev Knudsen på Twitter.

Hun reagerte på at saker på eliteserielaget Lillestrøm og 1.-divisjonsklubbene Strømmen og Ull/Kisa ble prioritert på sidene foran artikkelen om LSK Kvinner.

– Skammelig er eneste dekkende ord, fortsatte hun.

Monica Knudsen vant tre seriegull med LSK Kvinner. Nå er hun trener for Vålerenga. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Mener det er en skam

Etter å ha tatt kontakt med Knudsen utdyper hun kritikken ytterligere. Hun bor selv på Romerike og reagerte sterk da hun leste avisen.

– Hvor skal jeg begynne? Jeg finner det underlig at prestasjoner i toppklassen ikke er verdt mer dekning i lokalavisen. Dette handler om kvinneprestasjoner generelt. Det er rett og slett skuffende, understreker Vålerenga-treneren, og legger til.

– Jeg synes det er en skam.

Hun presiserer at det ikke handler spesifikt om lokalavisens dekning av LSK Kvinner, men at kvinner og kvinners prestasjoner generelt har en tendens til å bli nedprioritert i mediene.

LSK Kvinner kunne juble for et historisk seriegull søndag. Håkon Mosvold Larsen

– Koker innvendig

Knudsens reaksjon kommer i kjølvannet av at LSK Kvinner-spiller Anja Sønstevold publiserte en video på Twitter. Der filmet hun at artikkelen om gullet var plassert et stykke ned på nettsidene til Romerikes Blad.

– Jeg synes det er altfor dårlig. Du kommer hjem fra gullfeiring, går på lokalavisen din for å lese om det, så må du faktisk lete for å finne noe om at du har vunnet gull, sier Sønstevold.

Det gjorde 27-åringen opprørt. Hun reagerte spesielt på at herrelaget til Lillestrøm ble prioritert i langt større grad i avisen. Derfor tok hun til sosiale medier for å få utløp for frustrasjonen sin.

– Jeg er så provosert at det koker innvendig, forteller Sønstevold.

Her er Anja Sønstevold under fjorårets cupfinale. Den endte også i en pokal. Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Beklager prioriteringen

Romerikes Blad er enig i at de kunne prioritert sakene i papiravisen annerledes.

– På generelt grunnlag mener jeg at vi ikke dekker LSK Kvinner dårlig. Det er en ganske bred dekning i både levende bilder og i tekst. Prioriteringen som ble gjort av sporten i avisen beklager vi. Vi beklager ikke det vi leverte, forteller Morten Svesengen, sportsleder i Romerikes Blad.

– Det er fint, det. Men skaden er skjedd. De har allerede vist hvor mye de setter pris på prestasjonen, sier Monica Knudsen.

Videre forteller Morten Svesengen at lokalavisen hadde en sak på LSK-gullet høyt på avisens nettside i flere timer. Lokalavisen dekket totalt fire kamper søndag. Lillestrøm, Strømmen og Ull/Kisa ble også prioritert, i tillegg til kampen i Toppserien.

Svesengen ble «tagget» av Knudsen i Twitter-innlegget. I samme tråd informerer han om at de har skrevet 150 artikler om LSK Kvinner og 400 artikler om Lillestrøm i 2019.

Samtidig påpeker han at lokalavisen sender alle LSK Kvinners kamper i Toppserien, utenom de NRK har rettighetene til. Romerikes Blad har også sendt en rekke Champions League-kamper de siste årene.