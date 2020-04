Lokale håndballklubber skal utvikle talenter sammen

Nærbø og Sandnes inngår formelt samarbeid.

Nærbøs herrer spiller i eliteserien. Foto: Svein Hagen

Nærbø IL og Sandnes Håndball inngår et formelt samarbeid, melder klubbene onsdag.

«Vi mener dette et en veldig viktig avtale, generelt for regionen vår og spesielt for begge klubbene. På denne måten kan vi utfylle hverandre på en god måte, og spille på hverandres kvaliteter og erfaring for å skape en synergieffekt som begge klubbene kan dra fordeler av», står det i en melding på Sandnes Håndballs hjemmeside.

«Intensjonen er å utvikle lokale spillere og trenerapparat slik at vi kan markere oss som klubber som tenker utvikling med lokal forankring. Dette er noe som vi mener regionen og klubbene er mest tjent med», står det videre.

Avtalen vil innebære samarbeid både mellom eliteklubben og en felles satsing for U20 i årets NM, og samarbeidet skal etter planen utvides til aldersbestemte lag.

Nærbøs herrelag spiller i eliteserien, kvinnene i 2. divisjon, mens Sandnes har herrelag i 1. divisjon og kvinnelag i 3. divisjon.

