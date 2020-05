Advarer mot manglende svømmeopplæring når hallene er stengt: – Svært uheldig

Men universitetslektor oppfordrer skolene å ta med seg elevene ut for lære.

Svømmehallene er stengt. Det går ut over både konkurransesvømming og svømmeopplæring. Foto: Trygve Indrelid / Aftenposten

Hele idretten i Norge stengte ned 12. mars, inkludert svømmehallene. Mens andre idrettsutøvere etter hvert kan trene i grupper igjen, er det verre for svømmerne å drive sin idrett.

Torsdag opplyste regjeringen at svømmehallene fortsatt må holde stengt.

Manglende opplæring

– Det er kjempeutfordrende, sier Bjørn Soleng, generalsekretær i Norges Svømmeforbund.

Soleng er ikke redd for eliteutøverne, men nevner andre bekymringer:

1: En bade- og båtsesong der mange ikke har fått nødvendig svømmeopplæring.

2: Mangel på kontakt med det vante treningsmiljøet blir en psykososial belastning for barn og unge.

3: Mulig frafall i løpet av den lange pausen.

– Det som haster mest, er å kunne gi barn og ungdom et tilbud og å gi svømmeopplæring for dem som har behov for det. Manglende svømmeopplæring kan bli et samfunnsproblem, og det bekymrer oss, forteller Soleng, som leder et forbund med 72.000 medlemmer og 7–8000 konkurransesvømmere over 12 år som nå står uten et skikkelig tilbud.

Bjørn Soleng er generalsekretær i Norges Svømmeforbund. Foto: Norges Svømmeforbund

Fakta Svømmeopplæring i Norge Skole: Skolene er ansvarlig for svømmeopplæring i Norge. Ifølge læreplanens kompetansemål skal elevene etter 4. klasse være svømmedyktige. Svømmeopplæring skjer gjennom skole eller i fritiden. I skolen er det enten kroppsøvingslærere alene som gir undervisning, eller kroppsøvingslærere sammen med instruktører fra en svømmeklubb. Svømmeklubber: Svømmeklubbene i Norge gir hvert år opplæring til over 51.000 barn, unge og voksne gjennom Norges Svømmeskole, Svømmeforbundets opplæringsprogram. Svømmeklubbene har instruktører inne i skolens svømmetimer i Bergen og Fredrikstad og snart også Stavanger.

Universitetslektor Geirulf Tronerud har ansvar for svømming og livredning på Universitetet i Stavanger.

– Kan få et A- og B-lag

– Dette har vært nedstengt i to-tre måneder, og noen skoler hadde kanskje ikke hatt svømmeopplæring i den perioden i det hele tatt. Jeg tviler på at mange av elevene mister all opplæring, sier Tronerud.

Norske barn er dårligst i Norden til å svømme, et mønster som har holdt seg over tid, skriver Faktisk.no. Årlig er det omtrent hundre drukningsulykker i Norge.

Geirulf Tronerud er universitetslektor på UiS. Foto: Privat

– Jeg er ikke så bekymret for en økning i drukningsulykker, men det er selvsagt svært uheldig at barn ikke får være i hallene. Problemet er den store gruppen foreldre som ikke tar med seg barna på svømming i fritiden. Tidligere var det normalt at foreldre lærte bort svømming til barna. Problemet i dag er at stadig flere voksne ikke er i stand til å gi ungene den opplæringen, og vi får et A- og B-lag, sier Tronerud.

I kompetansemålene for grunnskolen er det krav til ferdigheter i svømming, livredning, selvberging, i tillegg til trygg ferdsel i og i nærheten av vann ute.

Elevene som er tilbake på skolen nå, kan få mye av denne opplæringen ute, mener universitetslektoren.

– Det er fullt mulig å øve seg ute i strandsonen eller langs en bekk i mangel av basseng, og dette er en fantastisk mulighet til å kjøpe inn våtdrakter, noe mange skoler har gjort.

Vil åpne

Nå ønsker Norges Svømmeforbund at hallene gradvis åpnes opp og kan tas i bruk innenfor de reglene som gjelder for annen aktivitet, med god avstand og små grupper. Ifølge Folkehelseinstituttet spres ikke koronasmitten i klorvann. Foreløpig har ønsket blitt avslått.

– En ordinær åpning av en svømmehall vil ikke bli godkjent, men en forsiktig åpning i treningsøyemed, med grupper på fem, bør ikke være et problem. Kloret dreper koronaviruset. Noen klubber har mange tusen medlemmer, og for dem blir det vanskelig å gi alle et tilbud. Men det er mange klubber som har mellom 20 og 50–60 medlemmer, sier Soleng.

– Hva gjør svømmerne nå?

– Det er helt bombesikkert at mange blir flinke til andre ting, som å ro, sykle eller gå på rulleski. Mange klubber er kjempegode til å legge til rette for alternativ trening. Det er ennå litt for kaldt til å svømme ute.

Inntil videre publiserer forbundet opplærings- og treningsvideoer på nettsiden og på Facebook.

Kan lære opp ute

Nå tror Soleng på en begrenset aktivitet i svømmehallene i løpet av mai.

– Får vi en åpning i løpet av mai måned, kan vi gjøre mye for dem som trenger det. Blir det juni og juli før noe skjer, er vi klare for å drive opplæring i sjøen.

Norges idrettsforbund vil bruke fotballen som en prøvekanin og starte opp med trening i mai og kamper 15. juni.

– Vi ser ikke på det som en forskjellsbehandling og får akseptere at NIF bruker fotballen som en slags isbryter i møte med myndighetene. Vi må sørge for at svømmeidrettene en del av den gradvise åpningen av samfunnet, sier Soleng.