Ødegaard står over landskamper

Martin Ødegaard spiller ikke mot Østerrike og Nord-Irland i Uefas nasjonsliga. Han er strøket fra troppen og må vente til oktober for å være aktuell igjen.

Martin Ødegaard (til venstre) og landslagssjef Lars Lagerbäck må vente en stund til de igjen møtes. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det melder Norges Fotballforbund på Twitter. Da uttaket ble offentliggjort mandag, kom det tydelig frem at det var svært usikkert om Ødegaard vill være aktuell for spill.

«Etter en medisinsk sjekk i dag er det medisinske støtteapparatet til Real Madrid og landslaget enig om at det beste for Ødegaard er å restituere videre som følge av kneskaden han har», skriver NFF.

Real Madrid starter sin sesongoppkjøring mandag.

– Han er spørsmålstegnet vi har i troppen. Han har begynt å trene. Vi snakket med han senest i går (søndag), men vi vet ikke hvordan han vil reagere etter den rehabiliteringsperioden han har hatt etter at den spanske ligaen var slutt, sa landslagssjef Lars Lagerbäck da.

Østerrike-kampen går fredag neste uke mens oppgjøret i Nord-Irland spilles mandagen etter. Begge inngår i Uefas nasjonsliga.

Ødegaard har vært plaget med skaden jumpers knee en stund. Det gjorde at han ikke presterte på sitt beste andre halvdel av sesongen i Real Sociedad.

Der var Ødegaard en ren åpenbaring fra august til februar.

Martin Ødegaard blir ikke å se i scener som denne når fotballandslaget spiller sine første kamper etter koronavbrekket. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Får tid

Nå starter en ny fase i karrieren etter at Real Madrid har besluttet å hente ham hjem til sesongoppkjøringen. Den spanske eliteserien tar til 12. september. Ødegaard blir del av en stjernespekket tropp, og mange eksperter tror han i starten blir en «back up-spiller» for veteranen Luka Modric (34).

Norges viktigste kamp til høsten, er hjemmeoppgjøret mot Serbia 8. oktober. Det er semifinalen i EM-omspillet. Blir det norsk seier der og så mot enten Skottland eller Israel noen dager senere, er Norge kvalifisert for EM-sluttspillet neste år.

Ødegaard har spilt 22 A-landskamper og står med ett mål. Her en meget sentral spiller for Lagerbäck. Forfallet gjør at 21-åringen kan fortsette sin opptrening og kanskje være i toppslag til Serbia-kampen.

I oktober spiller A-landslaget tre kamper på få dager.