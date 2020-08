Sigurdarson signerte for Lillestrøm

Björn Bergmann Sigurdarson er tilbake i Lillestrøm, åtte år etter at han ble solgt til Wolverhampton. Ifølge LSKs nettsted sa han nei til flere eliteserielag.

Björn Bergmann Sigurdarson er tilbake i LSK. Er fra et møte med RBK i 2012. Foto: Daniel Sannum Lauten / Scanpix

Den 29-årige islendingen signerte for LSK fredag ettermiddag, melder klubben på sitt nettsted. Spissen, som også har vært Molde-spiller, har siden 2018 hatt kontrakt med russiske Rostov. Han var sist utleid til kypriotiske APOEL.

– Det var ganske mange klubber som tok kontakt, men jeg hadde bestemt meg for at jeg ville hit. Det har ikke noe å si for valget mitt om det er Eliteserien eller 1. divisjon. Det er Lillestrøm som betyr noe for meg. Det er her jeg vil være, sier Sigurdarson, som var LSK-spiller fra 2009 til 2012.

Ut året

– Vi har foreløpig skrevet kontrakt ut 2020, men vi er også enige om vilkårene for en videre avtale. Hva som skjer etter sesongen tar vi stilling til i desember, sier sportssjef Simon Mesfin.

Sigurdarson har hatt jevnlig kontakt med Mesfin siden han forlot Åråsen og har tidligere sagt at han på et tidspunkt ville tilbake til LSK. Nå er det en realitet, med hjelp fra økonomiske bidrag fra gode støttespillere.

– Det har vært utrolig mange bidrag, både store og små, sier daglig leder Robert Lauritsen.

Simon Mesfin og LSK kan smile for en storsignering. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

En gave

Sportssjef Mesfin er svært glad for avtalen med 29-åringen som spilte VM med Island i 2018.

– Jeg må være så ærlig å si at jeg trodde dette først skulle være mulig senere i karrieren hans. Nå får vi en fullblods internasjonal spiller til Lillestrøm. Dette er en gave til alle som er glade i LSK, sier Mesfin.

– Han har fått mange tilbud med langt, langt større økonomi enn det han får her, men jeg har merket at han mentalt ønsket seg tilbake til LSK. Vi har sammen klart å hoippe over en del hindre de siste ukene og dagene, og i dag har vi signert avtalen. At han kommer hit for å hjelpe LSK er som å få en drøm oppfylt.

Sigurdarson blir spilleklar til hjemmekampen mot Ranheim 8. september. Han har fått drakt nummer 9.

