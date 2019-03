Britisk fotball rystet av tre stygge episoder. Ekspert kaller utviklingen «urovekkende»

Britiske medier bruker ofte begrepet «Super Sunday» når flere store kamper spilles samme dag.

Søndag var en slik dag. Arsenal tok imot Manchester United på Emirates, i en kamp som kan ha vært avgjørende i striden om Champions League-plass.

Tidligere på dagen, på nest øverste nivå, møttes byrivalene Birmingham og Aston Villa på førstnevntes stadion, St. Andrew’s. To oppgjør som ofte innbyr til dramatikk.

Men det var ikke bare den sportslige dramatikken som preget britiske aviser dagen derpå.

For det de fleste snakker om er det som skjedde etter drøyt ti spilte minutter i Birmingham. En supporter fra hjemmeseksjonen løp ut på banen og slo Villa-kaptein Jack Grealish i bakhodet.

I videoen under ser du episoden:

«Det er helt skammelig», skriver Ørjan Håskjold Nyland på Twitter.

Den norske keeperen er lagkamerat med Grealish i Aston Villa. Han er en av svært mange som fordømmer hendelsen.

Frykter for spillernes sikkerhet

Birmingham beklager angrepet. I en pressemelding skriver fotballklubben at mannen som angrep Grealish vil bli utestengt fra Birminghams hjemmekamper på livstid. Mannen har vært i retten. Ifølge BBC innrømmet han der angrepet.

Også på Emirates skjedde ting som ikke skulle skje. En Arsenal-supporter kom seg inn på banen og dyttet til Manchester United-midtstopper Chris Smalling.

– Jeg så ikke akkurat hva som skjedde, men det skal selvfølgelig ikke skje at noen løper ut på banen. Det er ikke gøy å se, sa United-manager Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

– Kan være i fare

Ashley Young, som er blitt utpekt som United-kaptein under Solskjær, er bekymret for hva som kan skje.

– Dette er tredje gang en fan har klart å komme seg på banen. Hva om de har med seg noe? Spillerne kan være i fare, sa Young etter kampen mot Arsenal, ifølge The Telegraph.

For det var ikke bare kampene på St. Andrew’s og Emirates som ble rammet av banestormere forrige uke. På fredag hoppet en fan inn på banen og konfronterte Rangers-kaptein James Tavernier under det skotske ligaoppgjøret mellom Rangers og Hibernian.

Johansen, Erik / NTB scanpix

Mener utviklingen er urovekkende

Henry Winter er en av Storbritannias mest profilerte fotballskribenter. Han frykter konsekvensene om man ikke reagerer med tøffe sanksjoner mot angriperne.

– Myndighetene kan ikke tillate at dette eskalerer. De må handle bestemt, skriver Winter i The Times.

Lars Sivertsen er fotballskribent og bor i England. Han dekket Premier League for TV 2 flere år. Han kan stadig også høres i The Guardians fotballpodkast. Han sier dette om utviklingen:

– Det er ikke noe nytt at det skjer ting på kamp i England, men etter at de fjernet gjerdene rundt banen (etter Hillsborough-tragedien i 1989, jou.anm.) har det vært en uskreven regel om at man ikke skal løpe inn på banen. Det har vært en ting man bare ikke gjør, så dette er veldig urovekkende.

Øystein Haara

Neville: – Birmingham må straffes hardt

Det hersker uenighet om hvordan man skal straffe de som løper inn på banen. Manchester United-legende og Sky Sports-ekspert Gary Neville sa følgende under torsdagens sending:

– Det er ikke klubbens feil. Til syvende og sist kan ikke de stoppe ham fra å gjøre det han gjør, men for avskrekkingens skyld må Birmingham må straffes hardt.

Sivertsen tror ikke livstidsutestengelse er løsningen på det flere og flere kommentatorer i Storbritannia mener er et alvorlig problem.

– De som gjør dette vet at de blir utestengt, men det er ikke enkelt å si om det blir overholdt. Alle må oppgi navn ved billetkjøp, men det er ikke vanskelig å få billetter på andre måter.

Han er usikker på om straff av klubbene er rett vei å gå.

– Kamper bak stengte dører går utover de andre som oppfører seg og vil kose seg på kamp. Poengstraff ved overtredelse kan gi problemer med kampfiksere som løper ut på banen. Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre. Det er så å si umulig å garantere at ingen kommer seg ut på banen.

CRAIG BROUGH / Reuters / NTB scanpix

Gjør hooliganismen comeback?

Banestormingene i helgen er ikke de eneste uheldige episodene som har rammet britisk fotball denne sesongen. I januar ble en supporter skåret med kniv i ansiktet under et slagsmål i forbindelse med en FA-cupkamp mellom Everton og Millwall. Det har også vært flere volds- og rasismeepisoder i forbindelse med Premier League-kamper denne sesongen. I desember startet politiet en etterforskning etter at Manchester City-stjernen Raheem Sterling angivelig ble utsatt for rasisme under en kamp.

Såkalt hooliganisme og tribunevold var et stort problem for engelsk fotball på 70- og 80-tallet. Er den vonde tiden på vei tilbake?

Sivertsen ønsker å se det hele i en større sammenheng. Han viser til at antall tilfeller av hatkriminalitet i Storbritannia har doblet de siste fem årene. Det har også vært en økning av knivvold de siste årene.

– Det er en generell trend av at man har mange sinte folk som gjør ting de ikke bør gjøre. Jeg tror episodene som har rammet fotballen denne sesongen er en del av et større problem. Det er fristende å se det i en sammenheng.

– Det har vært kuttet enormt mye i offentlige tjenester og livet er blitt vanskeligere for de som allerede hadde det vanskelig. Ungdommer har færre tilbud. Jeg er fristet til å trekke en linje mellom det og kriminalitet, selv om det er vanskelig å påvise at det har en direkte sammenheng.