Robert Johansson til topps i Holmenkollen

Robert Johansson hadde ikke vunnet et individuelt renn siden han vant i Vikersund 18. mars i fjor.

Så kom endelig oppturen. Først satte han bakkerekord med 144 meter under lørdagens laghopping.

Det fulgte han opp med å gå til topps i det individuelle rennet dagen etter.

– Enormt

Hoppgutta har hatt en tung sesong så langt. Derfor var Johansson seier en stor opptur også for resten av laget.

– Det er utrolig gøy og veldig fortjent. Robert har vært best alle dagene her og noe annet enn seier ville nesten vært urettferdig. Han har en seier fra Vikersund i fjor, så jeg tror det gjorde godt å få en seier her nå, sa lagkamerat Johann André Forfang etter Johanssons seier.

Sportssjef Clas Brede Bråthen var naturligvis også svært lykkelig.

– Å vinne i Kollen er enormt, det er kjempestort å gjøre det på den måten Robert gjorde i dag.

Johansson leder Raw Air etter Kollen-helga. Sammenlagtseier i den relativt unge konkurransen kan redde en del av det som ellers har vært en skuffende sesong.

– Vi må ikke glemme at Raw Air var ett av to hovedmål. Det var Hoppuka og Raw Air, nå er vi med og kjemper om Raw Air. Hvis vi har 50 prosent måloppnåelse når sesongen er unnagjort, så er det godt innenfor.

Landslagssjef Alexander Stöckl ment seieren ga en bekreftelse på at jobben som gjøres med hopperne er god nok.

– Vi har et apparat og et trenerteam som ikke gir opp og jobber døgnet rundt for å snu ting. Vi får en bekreftelse for jobben vi gjør i dag. Det er bare å takke alle som har gjort en fantastisk innsats de siste tre månedene.

Robert Johansson var nummer to før finaleomgangen i Raw Air-rennet i Holmenkollen. Han landet på 127 meter, og opp til ledende Stefan Kraft var det 6,9 poeng. Østerrikeren svevde til 134 meter.

Johansson oppnådde 129,5 meter i det andre hoppet, og var dermed i klar ledelse før Kraft skulle sette utfor.

Det ble en høydramatisk avslutning. Østerrikeren landet på 126 meter og endte fattige 3,7 poeng bak Johansson.

– Jeg har det j... bra akkurat nå, sa Johansson til NRK og fortsatte:

– Det var ett eller annet som skjedde de siste dagene i Seefeld. Og så har jeg bare følt meg bedre og bedre og piggere og piggere utover i uken. Så det er deilig.

Forfang hoppet seg opp

Det andre norske lyspunktet i 1. omgang var Robin Pedersen. 22-åringen landet på 125,5 meter, som holdt til 12. plass. 120,5 meter i andrehoppet førte ham til 16. plass totalt og karrierebeste.

Den tredje nordmannen som kom seg til finaleomgangen var Johann André Forfang, som lå på 19. plass etter et skuffende hopp på 121 meter. Han løftet seg til 9. plass etter et solid andresvev på 130 meter.

– En positiv runde her i Kollen, som jeg tar med meg videre, sa Forfang til NRK.

Lindvik disket

Verken Andreas Stjernen eller Thomas Aasen Markeng klarte å komme seg til finaleomgangen i Kollen.

Marius Lindvik ble diskvalifisert på grunn av feil med hoppdressen.