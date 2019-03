Robert Johansson etter knallhelgen: – Jeg har hatt en kanonfølelse fra start

HOLMENKOLLEN: Robert Johansson hadde ikke vunnet et individuelt renn siden han vant i Vikersund 18. mars i fjor.

Så kom endelig oppturen. Først satte han bakkerekord med 144 meter under lørdagens laghopping.

Det fulgte han opp med å gå til topps i det individuelle rennet dagen etter.

– Det var deilig. Rett og slett. En knallhelg.

Fakta: Robert Johansson Født: 23. mars 1990 (28 år) Lag: Lillehammerhopp Vant tre medaljer i Pyeongchang-OL 2018: Gull i lagkonkurranse, bronse i både normal og stor bakke. Leder Raw Air sammenlagt

Lettet

I Seefeld-VM var det så godt som ingen lyspunkter for Johanssons del. I Holmenkollen var imidlertid 28-åringen virkelig tilbake på sitt beste.

– Jeg hadde en følelse av at ting kom til å snu da jeg kom hit torsdag kveld. Jeg har hatt en kanonfølelse fra start, jeg har klart å nyte hvert hopp.

For da Johansson hoppet inn til ledelse i andre omgang, var det bare Stefan Kraft som kunne frata ham seieren. Det skjedde imidlertid ikke.

– Det var mye følelser i sving da jeg skjønte hva som var i ferd med å skje, sa Johansson.

– Du blir lettet, du vet jo hvor beinhardt du har jobbet for dette. Å endelig lykkes, det føles bra, la han til.

Leder sammenlagt

«Hva var den utløsende faktoren?» ble Johansson spurt.

– Måten jeg har jobbet med ut av sliteperioden i VM på. Å få en ekstremt god treningsuke hjemme på Lillehammer har vært bra. Jeg må bare takke de folkene som har lagt til rette og stilt opp uansett hva jeg har bedt om.

Og det løsningen som førte til oppturen var ikke nødvendigvis veldig komplisert.

– Jeg har en kropp som setter veldig pris på å kjenne at den er blitt brukt. Da jeg kom hjem fra VM forrige søndag sov jeg en stund. Og så ladet jeg opp så lenge jeg kunne på mandagen. Så stakk jeg til Håkons Hall og løftet blytunge knebøy. Etter en ny god natts søvn dro jeg til hallen igjen og kjørte basistrening.

Nå leder han Raw Air sammenlagt.

– Jeg gleder meg veldig (til fortsettelsen). Nå skal vi hjem til Lillehammer og jeg håper at den edle tar turen i bakken. Det hadde vært gøy.

Hopperen med den imponerende barten er motivert for å takle favorittstempelet han nå har.

– Målet er å levere god skihopping, men sånn jeg har hoppet i helgen, viser jeg jo at jeg er i stand til å vinne.

– Enormt

Landslagssjef Alexander Stöckl mente seieren ga en bekreftelse på at jobben som gjøres med hopperne er god nok.

– Vi har et apparat og et trenerteam som ikke gir opp og jobber døgnet rundt for å snu ting. Vi får en bekreftelse for jobben vi gjør i dag. Det er bare å takke alle som har gjort en fantastisk innsats de siste tre månedene.

Hoppgutta har hatt en tung sesong så langt. Derfor var Johansson seier en stor opptur også for resten av laget.

– Det er utrolig gøy og veldig fortjent. Robert har vært best alle dagene her og noe annet enn seier ville nesten vært urettferdig. Han har en seier fra Vikersund i fjor, så jeg tror det gjorde godt å få en seier her nå, sa lagkamerat Johann André Forfang etter Johanssons seier.

Sportssjef Clas Brede Bråthen var naturligvis også svært lykkelig.

– Å vinne i Kollen er enormt, det er kjempestort å gjøre det på den måten Robert gjorde i dag.

Johansson leder Raw Air etter Kollen-helgen. Sammenlagtseier i den relativt unge konkurransen kan redde en del av det som ellers har vært en skuffende sesong.

– Vi må ikke glemme at Raw Air var ett av to hovedmål før sesongen. Det var Hoppuka og Raw Air, nå er vi med og kjemper om Raw Air. Hvis vi har 50 prosent måloppnåelse når sesongen er unnagjort, så er det godt innenfor.