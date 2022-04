Saken oppdateres!

Begge spillerne gikk etter ballen i en duell, og etter et sammenstøt viste bildene at Westwoods fot sto i helt feil retning.

Vlasic sank rett ned på kne, og måtte trøstes av både lagkamerater og motstandere.

– Det var et uhell, men du så at han falt på bakken i tårer. Han visste med en gang at det var alvorlig, sier tidligere West Ham-spiller Trevor Morley om Vlasic i TV2s Premier League-studio og fortsetter:

– Selvfølgelig er det forferdelig for Westwood, men når du er den som gjør det – og i et uhell – må det være en grusom følelse.

Kampen ble stoppet i drøye åtte minutter, mens en preget Westwood ble lagt på båre og fraktet bort.

UT PÅ BÅRE: Ashley Westwood ble fraktet ut av London Stadium. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP UT PÅ BÅRE: Ashley Westwood ble fraktet ut av London Stadium. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP ← →

Like etter ble kampen stoppet igjen i et par minutter, etter noe som virket som en situasjon på tribunen.

Da kampen ble satt i gang igjen fikk Burnley et hjørnespark. Maxwel Cornet svingte det inn i feltet, der Jay Rodriguez headet i tverrliggeren. Returen satt Wout Weghorst i mål, før han pekte bort mot der Westwood hadde blitt fraktet ut av banen.

RETNING WESTWOOD: Wout Weghorst peker bort mot sidelinjen etter sin 1–0-scoring. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

På overtid av den første omgangen fikk Burnley en gyllen mulighet til å doble ledelsen, da Cornet ble felt av West Ham-keeper Lukasz Fabianski i feltet. Straffesparket tok ivorianeren selv, men forsøket gikk utenfor.