Tårevåt Messi om Barcelona-farvel: – Jeg er ikke klar for dette

– De siste dagene har jeg tenkt mye på hva jeg skulle si. Sannheten er at jeg ikke kommer på noe. Dette er veldig vanskelig for meg, etter så mange år her. Jeg er ikke klar for dette, sier Messi på pressekonferansen.

Hundrevis hadde møtt opp utenfor Camp Nou. Inne på arenaen hadde Barcelona satt opp trofeene Messi hadde vunnet som en hyllest. Kona Antonela Roccuzzo og barna Thiago, Ciro og Mateo var til stede da en tårevåt Messi kom inn i salen, i tillegg til spillerne og trenerne.

Messi fikk et lommetørkle av konen for å tørke tårene, før han startet med en innledende tale.

– Jeg er så takknemlig for støtten jeg har fått. Jeg hadde aldri forestilt meg hvordan det ville være å ta farvel, for jeg hadde aldri sett for meg dette, sier Messi.

Underveis i pressekonferansen hevder Messi at han gikk med på å kutte lønnen sin med 50 prosent, men han ønsker ikke å si noe vondt om hvordan situasjonen har blitt løst fra klubbens side.

34-åringen har vært tett linket til PSG de siste dagene og flere medier har meldt at det vil bli Messis neste klubb.

– Det er en mulighet. Jeg har ikke noe bekreftet for øyeblikket. Da pressemeldingen kom fikk jeg mange henvendelser. Mange klubber er interesserte. For øyeblikket har jeg ingenting klart, men det er mange samtaler.

Flere anerkjente medier og journalister, som overgangsguruen Fabrizio Romano, ESPNs Julien Laurens og L’Equipe, melder at en avtale er så godt som klar. Det ventes at Messi ankommer Paris søndag eller mandag for medisinsk test.

Messi trakk frem at Barcelona hadde betydd mye for familien.

– I dag må jeg si farvel til alt dette. Jeg har hatt hele livet mitt her siden jeg var 13 år. Etter 21 år drar jeg med min kone, med mine tre barn. Dette er hjemmet vårt, sier 34-åringen.

– Jeg er så takknemlig overfor alle lagkameratene mine og alle de tidligere lagkameratene. Det er så mange jeg vil takke, sier Messi.

Argentineren forteller at han har savnet publikum det siste halvannet året.

– Det har vært vanskelig uten fansen. Jeg savner å høre dem rope navnet mitt. Jeg skulle ønske jeg kunne ta farvel med dere, sier han.

– Jeg håper at jeg kan komme tilbake og være en del av denne klubben på et vis, og hjelpe denne klubben til å være den beste i verden, sier Messi.

Etter den innledende talen, fikk en rørt Messi stående applaus fra de fremmøtte, før han svarte på spørsmål fra journalistene i salen.

– Jeg har hørt mye. Det har blitt sagt mye om meg, at jeg ikke ønsket å bli. I fjor ønsket jeg ikke å bli og jeg sa det. I år ønsket jeg å bli, men det var ikke mulig, sier Messi, som svarer at dette utvilsomt er det tyngste øyeblikket i hans karriere.

– Jeg er veldig lei meg, for jeg ønsket ikke å dra. Jeg elsker klubben. Det er et øyeblikk jeg ikke forventet, sier Messi.

Argentineren ble spurt om hvordan han reagerte da han skjønte at han ikke kunne fortsette i Barcelona.

– Det var som at blodet mitt ble kaldt. Det var veldig vanskelig og vondt. Jeg prøver fortsatt å ta dette innover meg, sier Messi.

– Det blir vanskelig å spille videre, men vi må gå videre, sier argentineren, som er forberedt på å møte Barcelona i fremtiden.

– Jeg har lyst til å vinne et nytt Champions League-trofé, sier Messi, som har vunnet Champions League med Barcelona fire ganger.

Torsdag kveld kom sjokkbeskjeden fra Barcelona om at de på grunn av det økonomiske regelverket til La Liga ikke kan signere en ny kontrakt med Lionel Messi, til tross for at både klubb og spiller selv ønsket å fortsette samarbeidet.

Fredag holdt klubbpresident i FC Barcelona, Joan Laporta, pressekonferanse hvor han var tydelig på at det ikke var noen vei tilbake for «den lille magikeren».

– Jeg ønsker ikke å gi et falskt håp. Forhandlingene er over. Det har ført oss hit, uten at vi har klart å komme til en enighet på grunn av lønnsrestriksjonene, mener Laporta.

Messi har vært i klubben siden 2000 og fikk debuten sin for A-laget i 2003 i en treningskamp og sin første kamp i La Liga i 2004.

Argentineren har scoret har scoret 672 mål og gitt 305 assister på sine 778 kamper for den katalanske klubben. Han har vunnet Champions League fire ganger, La Liga ti ganger, den spanske cupen syv ganger, gullballen seks ganger og mye, mye mer med Barcelona.

Messi har vært en stor inntektskilde for Barcelona. I februar innrømmet Laporta at argentineren genererer ca. en tredjedel av alle inntektene til storklubben. Det tilsvarer mellom 2,6–3,1 milliarder norske kroner.