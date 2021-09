Her er Ronaldo tilbake hos Manchester United

Dermed er han ute av den fem dager lange innreisekarantenen sin, og har møtt spillere og støtteapparat på treningsfeltet Carrington, ifølge klubbens hjemmesider.

Ronaldo var tilbake i Manchester torsdag kveld forrige uke, etter at han fikk dispensasjon til å forlate Portugal-troppen i kjølvannet fra sin verdensrekord i antall mål for landslaget.

Manchester United fikk ikke gjennomslag for sin søknad om at «CR7» skulle slippe karantene og dermed kunne han først teste seg ut av karantene i dag, tirsdag.

I mellomtiden var han i isolasjon i en luksusvilla klubben har leid, med sikkerhetsvakter, hjemmekino og det hele. Kjæresten Georginia Rodriguez og de fire barna hans er alle med.

Eller som han selv skriver på Instagram: Hvem sier at Manchester ikke har sol?

Dyre billetter

Britiske medier melder at Ronaldo får to treninger med laget før Newcastle-kampen lørdag klokken 16. Billetter til kampen selges for drøye 25 000 kroner på svartebørsen ifølge, the Times.

– Da er det nok noen som blir skuffet om han ikke kommer på banen, sier redaktør i United.no og United-supporteren, Dag Langerød.

Aldri i hans tid har supporterklubben solgt ut alle draktene i løpet av en sesong: Etter Ronaldos ankomst er de allerede utsolgt for årets utgave. Turpakkene rives bort og de fire neste Manchester United-kampene er utsolgt fra den norske supporterklubbens side, midt i en pandemi.

– Hvis han scorer mål mot Newcastle, lurer jeg på hvor dette kommer til å ende. Hva han har å si for United, jeg klarer nesten ikke å sette ord på det. Han har den auraen, hvis han klarer å gjøre bare litt av det han gjorde på sitt beste, vil han vinner kamper for United, illustrerer Langerød.

Ronaldo virket lenge å være på vei til Manchester City, men endte i stedet opp tilbake i klubben der han ble verdens beste og vant det som var å vinne i klubbfotballen. Når han nå skal fylle sine egne sko, blir det med et visst ettermæle å leve opp til.

– Fallhøyden er stor rent på papiret, men jeg vil snu det – tenk om han faktisk blir den spilleren United har savnet? Jeg føler at romantikken trumfer frykten på alle mulige måter, spesielt når alternativet til slutt så ut til å være City. At han valgte oss, gir meg troen på fotballen igjen.

På banen da Cristiano Ronaldo debuterte mot Bolton i 2003 var dagens manager Ole Gunnar Solskjær. Nordmannen har senere fungert som spisstrener og B-lagstrener.

– Jeg må jo tro at det bare er positivt, selv om det er forskjell på rollene Solskjær hadde før og den har nå. Det kan komme situasjoner der Ronaldo mener Solskjær burde gjort annerledes. Men hvis det er en ting Ole Gunnar Solskjær kan, så er det jo det å behandle mennesker, sier Langerød.