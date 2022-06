Omar Elabdellaoui (30) er ferdig med alle operasjoner og kontroller etter øyeskaden, og nærmer seg comeback på landslaget. Denne uken møtte han lagkameratene for første gang på nesten to år.

– Det var vakkert. Det var veldig fint. Det var kjekt å se alle gutta og hele teamet rundt landslaget, det er første gang jeg ser dem på veldig, veldig lenge. Det var utrolig fint å få en god klem av alle sammen, sier Elabdellaoui til VG.

Han er tilbake i Oslo og skal overvære søndagens Nations League-møte med Sverige fra tribuneplass. Mannen med 49 landskamper for Norge har ikke vært i troppen siden høsten 2020, noen måneder før den alvorlige øyeskaden som nesten kostet ham synet.

Elabdellaoui var kaptein for det norske landslaget frem til han holdt på å miste synet etter at fyrverkeri smalt i ansiktet hans på nyttårsaften 2020. Etter at han først hadde vært klinisk blind, måtte han gjennom elleve operasjoner for å få igjen synet.

– Det er noen jeg har snakket mer med enn andre, men alle har vært veldig støttende. Alle har sendt meldinger og vist at de venter på meg, og det har vært utrolig fint, sier Elabdellaoui.

– Det var veldig hyggelig å se ham. Han har vært gjennom mye. Jeg tror vi alle ble ganske skremt, redde og sjokkerte da det skjedde, sier Martin Ødegaard til VG på pressekonferansen lørdag.

– Det var følelsesladet å se ham igjen. Jeg håper at han snart er tilbake i den gjengen her, for han har så mye å bidra med, sier Stefan Strandberg til VG.

Høyrebacken har latt seg imponere av det norske landslaget, og nå kribler det i beina for å være med på samling igjen.

– Det er et lag jeg har vært en del av i mange år og som jeg har spilt utrolig mange kamper med. Etter alt som har skjedd så var det veldig fint å se dem igjen. Neste gang er jeg forhåpentligvis der og spiller sammen med dem, sier 30-åringen.

I mars ble han igjen tatt ut på landslaget, men måtte melde forfall fordi han måtte på en rutinemessig og avsluttende øyekontroll. Han er nå ferdig med alle operasjoner og kontroller – og presterer på samme nivå som før skaden. Denne gangen var det en hamstringsskade som gjorde at backen ikke var aktuell, noe Solbakken bekreftet lørdag.

– Jeg har snakket med Ståle og hatt fin kontakt og dialog med ham gjennom hele prosessen, så han har vært oppdatert på alt. Derfor var det veldig kjedelig at hamstringsskaden kom, for jeg var veldig klar for samling for å si det sånn. Fotballmessig følte jeg meg veldig bra og hadde veldig mange gode kamper for Galatasaray rett før skaden kom, så det var kjedelig.

Rett før han ble skadet var han igjen en viktig brikke i Galatasaray-laget. Han startet seks kamper på rad, hvor fem av kampene endte med seier.

– Jeg føler meg veldig bra og har fått veldig gode tilbakemeldinger på de kampene jeg har spilt. Jeg er veldig ærlig med meg selv, og jeg føler meg veldig bra.

– Oppkjøringen vår starter i slutten av juni. Nå forbereder jeg kroppen min til pre-season og prøver å være best mulig rustet til det. Da er det bare å peise på, og forhåpentligvis holder jeg meg unna alt av småskader nå, sier han.

Norge spilte en målløs kamp mot Slovenia, men før det leverte de to sterke seirer mot Serbia og Sverige.

– Det er utrolig deilig. Det smakte så godt å se gutta slå dem. Jeg gleder meg til i morgen og føler meg veldig sikker på at gutta kommer til å gjøre det igjen. Vi bygger noe veldig bra, sier Elabdellaoui.

– Hva er den største forskjellen på laget nå kontra for to år siden?

– Det er vanskelig å si de største forskjellene, men én ting å påpeke er jo Haaland selvfølgelig. Det er ikke noe å legge skjul på. Det er mange spillere som gjør det bra for gode lag i gode ligaer. Man ser Martin Ødegaard som har fått en stor rolle i Arsenal, og i den andreomgangen han leverte mot Slovenia viser han veldig høy klasse og hvilken spiller han er. Det er et lag som fungerer veldig godt, sier han.

I Elabdellaouis fravær er det stort sett Marcus Holmgren Pedersen som har operert høyrebacken. Ifølge VGs opplysninger er det imidlertid Julian Ryerson som får sjansen mot Sverige søndag kveld.

Vinner Norge vil Sverige være uten sjanse til å ta gruppeseieren i Nations League, som potensielt kan gi en plass i EM i Tyskland i 2024.

– Jeg tror vi kommer til å vinne. Jeg føler at vi har et bedre lag akkurat nå, og jeg føler meg veldig trygg.

– Da holder det ikke at svenske journalister maser om skader?

– Det er jo en del av fotballen og vi har også manglet noen spillere, sånn er det. Det er ikke noe å skylde på.