– Jeg var skikkelig skuffet da jeg kom i mål og trodde jeg ødela muligheten for meg selv på det siste skuddet. Det var så forbannet – om det er lov til å si – den bommen der kommer til å plage meg resten av livet. Jeg er skikkelig bitter over den, sier Marte Olsbu Røiseland til Discovery.

Siden 1992 er det bare Tora Berger (gull 2010) og Liv Grete Skjelbreid (sølv i 2002) som har tatt norske OL-medaljer på denne distansen på 15 mesterskap. Nå har Olsbu Røiseland skrevet seg inn i OL-historien.

Tyske Denise Herrmann sikret seg gullet med bare én bom foran franske Anais Chevalier-Bouchet.

Marte Olsbu Røiseland, med startnummer én i dag, fikk en bom på første skyting og en på det siste skuddet. Med nest raskeste langrennstid, holdt hun unna for utfordrerne Vanessa Voigt og Dzinara Alimbekava som tok 4. og 5. plassen.

Dermed har Olsbu Røiseland tatt to av to mulige medaljer i dette mesterskapet. Under VM i Anterselva for to år siden, som også gikk i høyden, tok hun medaljer på alle øvelsene.

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt 19 treff, men hadde litt for dårlig fart i sporet til å hevde seg helt i toppen. Hun ser ut til å havne på en 8. plass.

Problemene på standplass fortsatte for Tiril Eckhoff. I dag ble det fem bom. Hun ligger på en 21. plass.

– Det verste av alt er at jeg har forberedt meg veldig godt, men dette fungerte ikke i det hele tatt. Det var kjempekjedelig, sier Eckhoff.

Langrennsformen er det imidlertid ikke noe å si på. Hun var raskest av alle.

Svenskene fortsetter å trøble. Regjerende OL-mester på denne distansen, Hanna Öberg, ligger på en 15. plass etter tre bom. Søsteren Elvira ligger på 13. plass.

Vi oppdaterer

Hun reddet Olsbu Røiseland på miksstafetten: