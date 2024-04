Lillestrøm har ikke gått på et styggere hjemmetap siden de tapte 0–5 mot Rosenborg i august 2015.

– Det er flaut, sier LSK-spiller Eric Kitolano til VG om størrelsen på tapet.

– Vi klarer ikke opptre som et lag. Det er en blytung kamp. Vi slipper inn tidlig mål slik at de får kampen inn i sitt spor, og så blir vi jagende, sier midtbanemannen.

Til pause var det ikke lett å spå at det skulle ende så stygt for Lillestrøm.

For det lugget lenge i banespillet for Bodø/Glimt på Åråsen-gresset, men i annenomgang vartet hele Glimt, og ikke minst Patrick Berg opp med noe helt spesielt.

Han smelte ballen i mål fra 25 meters hold. Et fantastisk treff.

Eric Kitolano i duell med Albert Grønbæk. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Glimt startet oppgjøret med å ta kommandoen på kampen. Etter ti minutter spilt utnyttet midtstopper Jostein Gundersen at Lillestrøm-forsvaret sov ved å spille en flott ball i bakrom rett i beina til Nino Zugelj.

Alene med keeper gjorde vingen ingen feil og satte ballen i det lengste hjørnet.

Patrick Berg og Håkon Evjen etter kamp. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men etter scoringen måtte han vise ganske mye av det også.

For Lillestrøm var det beste laget etter å ha kommet under. De fikk mange gunstige brudd og kom til flere gode sjanser etter mye slurv i pasningsspillet til Glimt, men avslutningene foran mål var for svake.

– Vi liker ikke utviklingen etter 1–0. Vi spiller oss i trøbbel når vi spiller oss ut bakfra. De får styre for mye, sa assistenttrener for Bodø/Glimt, Gaute Helstrup til TV 2 i pausen.

GLIS: Nino Zugelj (t.h.) feirer med Jens Petter Hauge og August Mikkelsen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Og bortelaget så bedre ut etter pause. Etter knappe ti minutter gikk Eric Kitolano på et stygt balltap. Berg snappet opp ballen og deretter på nydelig vis doblet han ledelsen.

Noen få minutter senere ble hjemmelaget hardt straffet igjen. August Mikkelsen spilte til Albert Grønbæk. Dansken dro seg innover i banen og satte vakkert inn sin første scoring for sesongen.

Glimt var dødelig effektive etter pause.

Med et kvarter igjen å spille viste Glimt hvordan man skal kontre. Jens Petter Hauge spilte til Sondre Sørli som fra venstresiden fant Håkon Evjen foran mål som scoret bortelagets fjerde. Det var Evjens første scoring etter at han returnerte til Glimt.

Med knappe ti minutter igjen scoret også Kasper Høgh sitt første Glimt-mål. Evjen avsluttet fra skrå vinkel, Mads Hedenstad Christiansen fikk reddet, men ballen gikk i bue mot mål og Høgh kriget inn Glimts femte på målstreken.