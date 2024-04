Norges Håndballforbund opplyser at den norske delen av VM-arrangementet gikk én million kroner i underskudd. Medarrangør Danmark og Sverige fikk et bedre resultat. Danskene fikk et overskudd på seks millioner mens svenskene gikk omtrent i null.

Alt ifølge håndballpresident Kåre Geir Lio. Han påpeker at regionene Sørvest og Nord samtidig ble tilført 1,3 millioner kroner hver.

Presidenten mener underskuddet ikke legger bånd på Norge i fremtiden. Håndballforbundet arrangerer fem mesterskap i løpet av åtte år.

– Vi må være modige og tørre, sier Lio. Norge skal ha en stor del av VM for herrer kommende sesong.

Norge arrangerte til sammen 23 VM-kamper i gruppespill, hovedrunde og kvartfinale. Håndballjentene trakk i sine kamper 36.870 tilskuere – noe som utgjorde 73 prosent av kapasiteten i spillestedene DNB Arena (Stavanger) og Trondheim Spektrum.

– Julebordsesongen er i gang, kanskje? Det er mitt beste bud egentlig, sa Nora Mørk humoristisk til VG etter en av kampene i Trondheim.

Dyre VM-billetter ble et tema under VM. Det førte til justerte priser i noen kamper.

– Summen for en familie på kamp ble for høy. Der gjør vi grep foran VM for menn. Slik at det blir mer fornuftig å reise med seg og sine på en håndballkamp, sier Kåre Geir Lio.