Den doble Tour de France-vinneren brakk kragebeinet, flere ribbein og pådro seg punktering i den ene lungen da han 4. april var involvert i en skrekkvelt i det spanske rittet.

Hjemme i Monaco satt slovenske Pogacar med forloveden Urska Zigart og fulgte etappen. På et pressemøte før prestisjetunge Giro d’Italia forteller Tour de France-vinneren fra 2020 og 2021 om sjokket han opplevde da flere av konkurrentene deiset i bakken.

– Da velten skjedde, ble det helt stille. Det var forferdelige bilder å se på. Det var så mange som ikke klarte å bevege på seg, og det er noe som definitivt ikke skal skje, slår Pogacar fast.

UAEs sportsdirektør Joxean Fernandez Matxin var tidlig på sykehuset for å besøke Vingegaard. Pogacar har på sin side ikke snakket med sin danske rival siden skrekkvelten.

– Jeg har ikke pratet med ham, men jeg tror også at han ønsker litt privatliv. Det var virkelig dramatisk, men jeg håper han kommer seg raskt. Det kan oppleves traumatisk for en syklist, så det må være tøft for ham. Jeg håper han får så mye støtte han trenger fra familie og venner, fortsetter sloveneren.

Vingegaard og Pogacar har delt likt på sammenlagtseirene i de fire siste utgavene av Tour de France. Førstnevnte er regjerende dobbeltvinner, mens sloveneren som kjent vant i 2020 og 2021. Lørdag begir Pogacar seg ut på Giro d’Italia, der han blant annet skal få verdifull hjelp fra Vegard Stake Laengen.