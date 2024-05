Det skjer etter at Josef Newgarden og Scott McLaughlin ble disket fra første- og tredjeplass i løpet i St. Petersburg i mars som følge av brudd på reglene for bruk av «push to pass»-teknologien.

Det er en måte å gi bilen ekstra kraft til forbikjøringer. Den brukes på lignende måte som DRS i Formel, selv om det er en annen måte å gi økt fart over korte strekninger.

Diskvalifikasjonene skjedde halvannen måned etter løpet, som fant sted 10. mars. Penske-lagets interne gransking resulterer i at lagets toppsjef Tim Cincric, daglig leder Ron Ruzewski, assisterende løpsingeniør Luke Mason og dataanalytiker Robbie Atkinson er utestengt fra kommende helgs løp og sesongens høydepunkt i Indianapolis 26. mai.

– Vår gransking påviste betydelige mangler i våre prosesser og intern kommunikasjon, heter det i en uttalelse fra det suksessrike laget.

Roger Penske, som i tillegg til laget som bærer hans navn også eier Indycar-serien og Indianapolis Motor Speedway der Indy 500 kjøres, ber i en uttalelse om unnskyldning.

– Jeg innser omfanget av det inntrufne og skaden det påfører sporten jeg har viet så mange tiår til, sier 87-åringen.

– Alle i Team Penske, våre tilhengere og forretningsforbindelser skal vite at jeg beklager feilene som ble gjort og angrer dem dypt.