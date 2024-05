Muhammad Ali mot George Foreman, 30. oktober 1974

Kjent som «The Rumble in the Jungle» i Zaire (nå Den demokratiske republikken Kongo). 60.000 tilskuere så Ali vinne på knockout i åttende runde mot Foreman som var ubeseiret (40 kamper) før tapet der den lineære tungvektstittelen og beltene til WBA og WBC sto på spill. WBO og IBF var ikke stiftet.

Muhammad Ali mot Joe Frazier, 1. oktober 1975

Promotert som «Thrilla in Manila» av Don King. Var det tredje møtet mellom de to – Frazier vant i 1971, og Ali i 1974. Interessen var enorm, og det hevdes at den hadde over en milliard TV-seere. Det var Fraziers trener Eddie Futch som stoppet kampen før 15. og siste runde. Fraziers hadde tatt imot voldsomt mange slag, men protesterte voldsomt på trenerens avgjørelse. Ali beholdt titlene (WBA, WBC og den lineære).

Buster Douglas mot Mike Tyson, 11. februar 1990

Tyson ble sett på som «uslåelig», helt til denne kampen i Tokyo. Douglas sto for det som er en av tidenes idrettsbomber da han vant på knockout i 10. runde og ble den første til å slå Tyson. Forbundet IBF var nå stiftet og med i potten sammen med WBA og WBC i tillegg til den lineære tittelen.

Riddick Bowe mot Evander Holyfield, 13. november 1992

Holyfield hadde bygget seg opp fra tidligere cruiservekt-mester til å ha alle titlene i tungvekt. Han slo Douglas, Foreman, Bert Cooper og Larry Holmes i tur og orden. Men Bowe kom til kampen med 31 seirer og null tap og slo favoritten på poeng i Las Vegas. Holyfield vant returkampen nøyaktig et år senere.

Evander Holyfield mot Mike Tyson, 9. november 1996

Flere ganger på begynnelsen av 90-tallet strandet planene om kamp mellom de to. Nå var Tyson tilbake for fullt etter å ha sittet i fengsel i tre år for voldtekt. Nå hadde Tyson sikret seg WBA-tittelen, mens Holyfield hadde tapt to av sine tre siste kamper (mot Michael Moorer og Bowe). Tyson var enorm favoritt, men tapte på teknisk knockout i 11. runde i Las Vegas.

Returkampen, også den i Las Vegas, i juni 1997 endte med den berømte ørebitingen og Tyson ble disket.

Lennox Lewis mot Evander Holyfield, 13. november 1999

Åtte måneder tidligere hadde samme oppgjør endt uavgjort i New York. Nå sto fire belter (IBF, IBO, WBA og WBC) og den lineære tittelen på spill i Las Vegas. Lewis vant relativt klart på poeng.

Lennox Lewis mot Mike Tyson, 8. juni 2002

Oppkjøringen var intens, og de to havnet i slåsskamp på den første pressekonferansen i januar. «Pay-per-view»-salget eksploderte og interessen var enorm. IBF, IBO og WBC-beltene og den lineære tittelen sto på spill. Lewis ledet på poeng før han senket Tyson med et voldsomt høyreslag i åttende runde og vant på knockout i Memphis.

Anthony Joshua mot Vladimir Klitsjko, 29. april 2017

Joshua var ubeseiret på sine 18 kamper, mens Klitsjko hadde regjert på tungvektstoppen i ti år før han tapte mot Tyson Fury i 2015. Dette var ukrainerens comeback.

Det ble enormt dramatisk på et stappfullt Wembley i London. Joshua måtte ta telling i sjette runde, mens Klitsjko var nede i femte og to ganger i 11. runde – dommeren dømte seier til Joshua på teknisk knockout da en stående Klitsjko tok imot for mye. Joshua tok IBF, IBO og WBA-beltene.

Oleksandr Usyk mot Anthony Joshua, 25. september 2021

Ukrainske Usyk var, og er fortsatt, ubeseiret. Den tidligere cruiservektmesteren fikk sitt store gjennombrudd denne septemberkvelden på Tottenham Hotspur Stadium i London. Han vant helt fortjent på poeng mot Joshua, og sikret seg titlene IBF, IBO, WBA og WBO. 11 måneder senere vant Usyk også returkampen i Jeddah, Saudi-Arabia.

Tyson Fury mot Deontay Wilder, 9. oktober 2021

Dette var den tredje kampen mellom Fury og Wilder. Den første i 2018 endte uavgjort, den andre i 2020 vant Fury på teknisk knockout. Dette tredje oppgjøret, i Las Vegas, satte punktum. Wilder var nede i tredje, 10. og 11. runde. Fury måtte ta telling to ganger i fjerde runde. Furys knockoutseier var et faktum ett drøyt minutt ut i 11. runde da en høyre sving senket Wilder.

Fury beholdt WBC-tittelen og den lineære tittelen, som han tok fra Vladimir Klitsjko i 2015 – og fortsatt har.