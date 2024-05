Hauger endte dermed uten poeng i Italia etter å ha måttet bryte også sprintløpet lørdag. Dermed må nordmannen rette blikket mot det kommende løpet i Monaco.

Fransk-algeriske Isack Hadjar vant løpet på Imola foran brasilianske Gabriel Bortoleto og Joshua Dürksen.

Dennis Hauger var nummer tre i Formel 2-VM foran helgen i Italia. Han falt søndag til fjerdeplass etter å ha blitt passert av løpsvinner Hadjar. Nordmannen er samtidig godt med som følge av at mange i toppen slet på Imola-banen.

– Dennis blir litt reddet av at det er andre som gjør det dårlig og ikke tar poeng, sa Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

Tidlig smell

Lørdagens sprintløp var over på direkten for Hauger etter en kjempekrasj, og også hovedløpet startet blytungt for nordmannen. Etter kun få sekunders kjøring var Hauger involvert i et sammenstøt med en konkurrent og tapte mange plasser.

Til alt hell var aurskogingens bil like hell, hvilket åpnet for at han kunne jakte plasser og klatre resten av løpet.

Det viste seg imidlertid vanskelig å kjøre seg opp til VM-poeng. Imola-banen inviterer ikke til mange forbikjøringer. Det liker ekspertene dårlig.

– Imola har ingenting på denne kalenderen å gjøre, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Banen har utspilt sin rolle med god margin, supplerte ekspert Pettersen.

Depot-dramatikk

Søndagens løp bød for øvrig på en rekke svært dramatiske episoder i depotet. Oliver Bearman, som har vært ryktet til Formel 1, kvelte motoren to ganger under et tidlig stopp og forsvant ut av kampen om en framskutt plassering.

Kjempetrøbbel fikk også belgiske Amaury Cordeel etter å ha ledet løpet lenge. En depotstopp endte med at det høyre backhjulet føk av umiddelbart etter at han hadde forlatt pitlane.

Det løpske hjulet traff en mekaniker i Campos-teamet som jobbet med bilen til Pepe Marti. Mekanikeren fikk ikke gjort jobben sin, og plutselig mistet også Marti et hjul på vei ut av depotet.