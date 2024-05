Hovland var tre slag under par etter første runde og fikk starten på annen runde forskjøvet med noen timer grunnet en ulykke like ved anlegget i morgentimene.

Når han kom i gang leverte han tre par før det smalt på par fire-hullet nummer fire. Fra om lag 70 meter fikk han eagle. Ballen spratt en gang på greenen før den forsvant.

– For et sirkus av et golfslag, utbrøt Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

26-åringen har hatt en tøff start på sesongen etter at han i fjor vant PGA-sluttspillet. Han har blant annet stått over flere turneringer.

Foran helgens turnering i Louisville, Kentucky ble det kjent at Hovland har gjenopptatt samarbeidet med treneren Joe Mayo.

Hovland ble nummer to i fjorårets utgave av PGA-mesterskapet. Vinneren av årets andre majorturnering får med seg i overkant av 33 millioner kroner.