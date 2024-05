Han krabbet ut av vraket som noen sekunder tidligere hadde vært en Red Bull-bil.

Den første starten endte med rødflagg etter at Red Bull-føreren hadde krasjet med de to Haas-førerne Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg.

Meksikaneren ble påkjørt av dansken, og bilen til Perez ble fullstendig maltraktert. Men Red Bull-føreren kunne heldigvis gå uskadet ut av vraket.

Dette kan bety at Magnussen blir utestengt fra neste løp. Haas-føreren har 10 straffepoeng, kun 2 unna grensen på 12 poeng.

– Det ser ut til å være Magnussens feil, sier eksperten Kunal Shah på Viaplay-sendingen.

– Det kan ende med at Magnussen blir utestengt i Canada neste gang.

Heldigvis ble ingen skadet.

– Når en Formel 1-bil blir helt maltraktert, betyr det at den har absorbert den voldsomme krasjen. Det viser at sikkerheten fungerer, sier Shah på Viaplay-sendingen.

Løpet måtte stoppes og gjennomføre ny start.

VG følger løpet direkte

Magnussen gir i et intervju med Viaplay Sergio Pérez skylden for det som skjedde:

– Han kjører opp mot kasinoet på normal linje, og det er en bilbredde ledig på hans høyre side. Jeg stoler på at han holder det gapet. Men så blir jeg presset inn i muren og treffer ham, mener dansken.

– Men du mener det var et uhell?

– Jeg synes en bør kunne stole på at han etterlater rom til en bil i slike situasjoner, mener Magnussen.

Viaplay-ekspert Atle Gulbrandsen mener at dansken tar feil:

– Det er altfor mye forlangt at Perez skal ta hensyn til Magnussen der. Perez kjører idealsporet opp bakken. Det bør Magnussen forstå. Han skulle ha gått av gassen for å unngå dette sammenstøtet, sier Gulbrandsen på plass i Monte Carlo.

Charles Leclerc har beste startspor og tok starten foran Oscar Piastri i McLaren. Max Verstappen har bare sjette beste startspor.

Sergio Pérez og de to Haas-førerne sto langt bak i feltet. Red Bull-føreren hadde en elendig kvalifisering, mens Magnussen og Hülkenberg ble straffet med de to siste plassene.

– Det er selvfølgelig et antiklimaks for disse førerne når det er slutt etter noen få svinger, sier Stein Pettersen på Viaplay-sendingen.

Også de to Alpine-førerne Esteban Ocon og Pierre Gasly krasjet på den første runden – og Ocon måtte si takk for seg. Ocon gikk ut av et intervju med Viaplay da han ble spurt om han var skyld i det som skjedde.

I kjent stil er Monaco Grand Prix ellers ganske søvdyssende: