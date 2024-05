Brann hadde med seier overtatt tabelltoppen i Eliteserien, men et effektivt Molde-lag ville det annerledes. Molde slo dermed tilbake etter nederlaget for Sarpsborg sist runde, mens Brann gikk på sitt første tap på åtte kamper.

Fredrik Pallesen Knudsen sendte Brann i ledelsen før pause, men etter hvilen snudde det helt. Kristian Eriksen utlignet etter en times spill, før Magnus Wolff Eikrem og Eirik Hestad sørget for at det sto 3-1 tolv minutter senere.

– Det her er akkurat slik vi skal se ut. Det er så jævla deilig innstilling på gutta. Vi viser passion og blør for drakta. Nå begynner vi å få folk tilbake fra skade. Det er jævla deilig, beklager for språket, sa Eriksen til TV 2.

De to siste målene kom med bare to minutters mellomrom.

– Det er et spesielt øyeblikk. Jeg synes vi var død og begravet en periode der, men så kommer vi tilbake. Det er så sterkt, og i dag var vi veldig gode. Det var ett av de beste målene jeg har scoret for Molde, sa kaptein Eikrem.

I Brann-leiren var skuffelsen stor.

– Vi har de skikkelig på gaffelen. Det er utrolig surt ikke å vinne. Vi bør avgjøre det i 1. omgang. En av de bitreste kampene på lang, lang tid, sa Branns Sivert Heltne Nilsen.

Veiskille?

Molde har slitt noe i sesongstarten, men søndagens seier gjør at det skiller tre poeng opp til serieleder Bodø/Glimt. Nordlendingene har imidlertid én kamp mindre spilt. Opp til Brann på tredjeplass skiller det bare ett poeng.

– Kanskje var vi vitne til et ti minutters veiskille i sesongen til Molde, lanserte TV 2 -ekspert Simen Stamsø-Møller etter Hestads scoring.

Brann tar imot Kristiansund førstkommende onsdag. Molde møter Viking i siste seriekamp før sommerpausen.

Etter 25 minutter kunne Felix Horn Myhre på mange måter prise seg lykkelig for at Bård Finne var i offsideposisjon da han på pasning fra Finne bommet på helt åpent mål.

Men ti minutter senere kunne Brann juble for ledelse. Knudsen raget høyest på Niklas Castros hjørnespark og stanget ballen i nettet. I etterkant skapte Brann flere farlige muligheter, men det ble med ettmålsledelse til pause.

Kjempeskudd

I pauseintervjuet med TV 2 var Molde-trener Erling Moe tydelig på at hans lag måtte endre på noen ting, men Brann fortsatte å skape sjanser i annen omgang. Så skulle momentumet snu.

Etter en time ble en dødball til mål for gjestene. Casper Øyvann headet ballen i stolpen før Eriksen dukket opp på returen og scoret. Bare minutter senere var Molde frempå igjen, og Brann-keeper Mathias Dyngeland leverte to gode redninger på avslutninger fra Fredrik Gulbrandsen.

Med 25 minutter igjen var Molde-keeper Albert Posiadala og Branns Castro involvert i en duell som endte med en hard trøkk for begge. Like etterpå tok gjestene ledelsen da Eikrem fikk ballen på snaut 20 meter.

Kapteinen vendte seg raskt rundt og fyrte av med venstrefoten. Ballen gikk helt ut i stolperota og ga ikke Dyngeland en sjanse. Bare to minutter senere ble vondt til verre for vertene. Hestad fikk ballen umarkert inne i feltet og banket den i nettmaskene.