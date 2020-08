Marerittet fortsetter for Molde: Nå har de tapt fire bortekamper på rad

Den regjerende seriemesteren tapte igjen. Dermed har Bodø/Glimt tatt nok et steg mot et sensasjonelt seriegull.

Zymer Bytyqi hadde en strålende kamp for Viking mot Molde. Foto: Carina Johansen

Viking - Molde 3–2

Ylldren Ibrahimaj avgjorde med mål og assist da Viking sikret 3-2-seier over et Molde-lag som havnet ytterligere på etterskudd i gullkampen.

Veton Berisha, Ibrahimaj og Fredrik Torsteinbø scoret målene for et Viking-lag som tok svært kjærkomne poeng og skaffet seg en luke til bunnstriden.

Eirik Ulland Andersens stupheading som ga utligning til 1-1 i det 67. minutt så noen minutter ut til å skulle bryte Moldes tapsrekke på bortebane, men det endte med det fjerde strake bortetapet i serien. Bodø/Glimt er 10 poeng foran og har i tillegg en kamp mindre spilt. Tittelforsvareren er på vei mot å måtte gi fra seg tronen.

Martin Ellingsen nikket inn et trøstemål på overtid, sekunder etter at Arild Østbø i Viking-målet reddet et straffespark fra Leke James. Molde spurtet friskt, men det endte med tap.

I det 58. minutt tok Viking ledelsen 1-0 på en klassekontring der ballen gikk raskt i etapper fra keeper Østbø. Zymer Bytyqi tredde vakkert gjennom Veton Berisha, som tok med Ellingsen på løpetur skrått gjennom feltet og fant perfekt øyeblikk å avslutte i rett vinkel på løpsretningen. Ballen gikk mellom beina på Ellingsen og trillet forbi en sjanseløs keeper Andreas Linde, som sto på feil bein.

Ledelsen varte i bare ni minutter. Eirik Ulland Andersen stupheadet inn 1-1 på innlegg fra Marcus Holmgren Pedersen etter et fint Molde-angrep.

Ibrahimaj-show

Tre minutter senere var Viking i ledelse igjen, etter at Ibrahimaj viste fram ypperlig teknikk. Bytyqi sto igjen for framspillet. Med en motspiller i ryggen tok Ibrahimaj ned ballen med en silkemyk førsteberøring. Med neste berøring skaffet han seg rom for skudd, og med den tredje knallet han ballen i nettaket fra spiss vinkel.

Nye tre minutter senere kontret Ibrahimaj etter et balltap av Fredrik Aursnes midt på banen. Han stormet til dødlinja på høyresiden og slo flatt inn foran mål. Berisha trakk på seg både keeper og forsvarsspillere ved nærmeste stolpe, og midt foran mål kunne Torsteinbø bare sette foten på ballen og sende den i tomt mål til 3-1.

Ved avspark var Viking bare ett poeng foran kvalifiseringsplassen, men laget klatret på tabellen og skaffet seg pusterom.

Forrykende

Viking sto for en forrykende åpning på kampen og hadde tre kjempesjanser før det var spilt sju minutter. Linde i Molde-målet tok fram redninger fra øverste hylle og hindret et skjev start på kampen for den regjerende seriemesteren.

Etter Vikings sjokkåpning spilte Molde seg inn i kampen og hadde et visst press, men uten å komme til mange store sjanser.

I den andre omgangen var det Molde som kom til tidlige sjanser, først ved Ohi Omoijuanfo og deretter ved Eirik Hestad. Arild Østbø reddet det første, mens Viljar Vevatne kastet seg og blokkerte Hestads avslutning på en keeperretur.

Det skulle ikke bli Moldes dag. Etter å ha tatt 13 poeng på sine fire første bortekamper har laget nå tatt null på sine fire siste.

(©NTB)

