Disse tre lagene kan Viking møte i Europa-kvalik

Trekning klokken 13.00 i dag.

Fredrik Torsteinbø og Viking slo Molde 3–2 i søndagens seriekamp i Jåttåvågen. I dag får de vite hvem de møter i kvalik til Europa League. Foto: Jon Ingemundsen

Viking er klare for kvalik til Europa League. Bjarne Berntsen og hans gutter kommer inn i andre kvalikrunde og i dag får de vite hvem de skal møte i oppgjøret som spilles 17. september.

Motstanderen blir enten Aberdeen (Skottland), Wilhelm II (Nederland) eller Standard Liege (Belgia).

Trekningen skjer klokken 13.00 i dag.

Ikke startet ennå

Det er vanskelig å si hvilket lag som vil passe Viking best. Men nederlandske Wilhelm II har ennå ikke kommet i gang med sin sesong. De avsluttet sesongen i mars grunnet koronaviruset, men starter først 12. september.

Standard Liege har spilt fire kamper i den belgiske toppserien og står med tre seire og én uavgjort. Laget har fått en finfin start på sesongen og ligger på 2. plass på tabellen.

I Skottland åpnet Aberdeen sesongen med å tape for Rangers, siden har laget tatt tre seire på rad, sist mot Hibernian, og innehar 4.-plassen på tabellen.

Røde land

Alle de tre landene Belgia, Nederland og Skottland er rødmerket av norske helsemyndigheter. Innreise til Norge fra de tre nevnte landene utløser i utgangspunktet ti dagers karantene.

Det gjør situasjonen utfordrende. Etter det Aftenbladet kjenner til diskuteres det å spille på nøytral bane, i et land som er «grønt» for både Norge og de tre andre landene. Men her er ingenting avklart.

Viking ønsker ikke å spekulere i hva det blir til ettersom dette er utenfor klubbens kontroll.