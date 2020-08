Idrettstopper strekker ut en hånd til Northug: – Døren står åpen

Norsk idrett vil gjøre det som er mulig for å hjelpe Petter Northug videre i livet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Toppidrettssjef Tore Øvrebø mener det er viktig å huske på mennesket Petter Northug nå som medietrykket er stort på trønderen. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Mange, også i idretten, er rystet etter opplysningen om funn av kokain hjemme hos Petter Northug, som også råkjørte i det politiet mistenker var i påvirket tilstand.

Da nyheten ble kjent sent fredag kveld, var fordømmelsen stor i sosiale medier.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø vil på ingen måte bagatellisere hendelsen, men mener likevel at medienes massive omtale kan føre til at det blir mye verre for den tidligere langrennsløperen.

– Petter har et tilbud om oppfølging fra oss og har hatt det hele tiden, bortsett fra da han sto utenfor landslaget, opplyser Øvrebø.

Les også Politiet fant kokain hjemme hos Petter Northug: – Jeg har gjort en stor feil

Petter Northug stjeler igjen overskrifter. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Behandles som alle andre

Han vil ikke gå nærmere inn på hva den type oppfølging består i, men mye tyder på at det kan være mental hjelp av Olympiatoppens fagpersoner på det feltet, og/eller det medisinske personellet som befinner seg på Toppidrettssenteret. Men Petter Northug må ville det selv, legger Øvrebø til og fortsetter:

– Døren vår står åpen for Northug.

Mer enn 400 eliteutøvere har tilgang til Olympiatoppen. De har enten stipend, eller er landslagsutøvere uten stipend. I tillegg er det enda flere som er knyttet til de regionale sentrene ute i landet.

Øvrebø opplyser at Northug behandles som de andre som trenger og vil ha hjelp.

– Vi skal være verdens tryggeste sted for utøvere, men om de vil benytte seg av våre tjenester, må de svare på selv.

– Men er det et tilbud også etter at karrieren er over, som i Northugs tilfelle?

– Vi har en åpen dør til de flinkeste også etter at de er ferdig med sin aktive karriere. Det er noen som har benyttet den muligheten, men det er forbausende få. Og uansett vil tilbudet være individuelt tilpasset.

Les også Norsk profflag avslutter samarbeidet med Northug

Tore Øvrebø stående utenfor Olympiatoppen i Oslo. Foto: Vidar Ruud

Informerer om tilbudet

Øvrebø sier at Olympiatoppen er nøye med å melde til apparatet, det vil si de enkelte forbund, om at denne tjenesten finnes.

Den øverste lederen i norsk toppidrett har gjort seg noen betraktninger: Når slutter du å være først og fremst utøver til å bli en vanlig borger?

– De fleste som har utfordringer, vil forholde seg til helsevesenet.

Han opplyser at Olympiatoppen slett ikke lukker døren samme dag som en utøver avslutter karrieren. Det er rom for hjelp senere også.

– Vi er tilgjengelig. Det kan også bety at vi henviser til offentlig hjelp.

Noe annet Øvrebø er opptatt av, etter å ha sett det massive trykket sent fredag kveld da hendelsen ble kjent, delvis sist natt og lørdag, er dette:

– Hvor stor en sånn sak blir, er avhenger av hvordan den håndteres. Medienes håndtering av saken påvirker hvor alvorlig det blir, og hvor mye det påvirker Petter.

Han mener at mediene noen ganger blir en aktør i saken, og at saken da blir skrudd opp. Og det blir enda verre med massiv fordømmelse.

– Men du at den ikke bør omtales?

– Nei, på ingen måte. Dette er ikke et forsøk på å bagatellisere. Det handler om hvor svær saken skal bli. Jeg mener at redaksjonene har et ansvar for hvordan enkeltutøvere behandles. Petter er unik og det har han vært hele tiden. Vi er der for Petter og er opptatt av at offentligheten behandler ham ordentlig, uten å minimalisere det som har skjedd.

Les også Northug får støtte fra broren: – Kom hjem nå

Langrennssjef Espen Bjervig tar avstand fra Petter Northugs oppførsel, men vil samtidig gi ham støtte. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Vil gi støtte

Langrennssjef Espen Bjervig var på ridestevne med datteren på Starum lørdag, da han fikk en rekke henvendelser fra mediene.

– Dette er en grov handling vi tar stor avstand fra, men samtidig er det en person og en tragedie for Northug. Vi må skille mellom handlingen og personen. Det er tragisk at en person kommer opp i det han gjør nå og setter seg selv i den situasjonen.

Bjervig opplyser at Norges Skiforbund på ingen måte skal skygge banen.

– Vi vil støtte og hjelpe det vi kan gjøre, men det er litt for tidlig å si hva det blir til. Vi har en samarbeidsavtale med Petter på briller. Alle som jobber i langrenn bruker dem. Og vi må diskutere avtalen. Men nå må vi la ballen sprette litt og sette oss ned å prate internt og med Petter. Dette er såpass alvorlig, men vi kan ikke ta noen forhastede beslutninger på noen ting.

Idrettspresident Berit Kjøll presiserer at hun kun kjenner saken gjennom mediene.

– Jeg håper at Northug får god støtte og hjelp i den vanskelige tiden fremover. Dette er en veldig trist sak. Han har vært et forbilde for så mange.

Lørdag morgen ble det kjent at sykkellaget Uno-X kommer til å avslutte samarbeidsavtalen med Northug. Partene skrev under avtalen i fjor høst.