Smitteutbruddet i Hamar bekymrer Rekdal: – Vi må holde oss unna det meste

Hamar er rammet av smittespredning. Det får også idretten merke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hamar merker spesielt godt at idretten stenger ned. For byens toppklubber gir det ekstra utfordringer. Foto: NTB Scanpix

Kommunen har gått ut med tiltak for å stoppe at covid-19-sykdommen skal spre seg ytterligere. Det skyldes at noen lærere og elever på skoler i byen har fått en positiv koronatest.

Selv om ikke alle testene er klare, gjør kommunen alt for å stanse spredning. Det er satt inn strenge tiltak, som også idretten må rette seg etter.

Alle treningssentre er stengt.

All idrettsaktivitet for dem under 19 er stoppet.

Det blir ikke lov til å ha med mer enn 20 personer samlet på kamper.

Guro Nestaker jubler for scoring forrige sesong. I hjemmepremieren mot Fredrikstad må laget klare seg uten jublende tilskuere i hallen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Les også Årets Tour de France er spesiell. Her er fem ting du bør vite.

Les også Korona-alarm etter Moldes tur til Slovenia

Ingen kan se første hjemmekamp live

Storhamars eliteserielag i håndball skal onsdag ha første hjemmekamp mot Fredrikstad.

– Det betyr at vi ikke kan ha 200, men 20 tilskuere. Jeg kan heller ikke benytte fem yngre spillere på trening og kamp, som er tilknyttet en skole i byen, sier trener Kenneth Gabrielsen.

De er under 19 år og det har vært smitte i deres nære krets.

Han opplyser at klubben har tatt dette alvorlig:

– De strenge retningslinjer gjør at vi ber spillere takke nei til sammenkomster. Gå ikke i bursdag, sier Gabrielsen, før han legger til at alle har et like stort ansvar.

At det ikke blir tilskuere i seriepremieren på hjemmebane får så være. Det viktigste er at kommunen får kontroll.

Må passe nøye på

Også trener Kjetil Rekdal og hans fotballag HamKam i 1. divisjon er påpasselige. Spillere og andre rundt laget har fått streng beskjed om å være ytterst forsiktig med hvem de omgås.

– Det skjedde på bussen hjemover fra siste kamp søndag, sier Rekdal.

Byens beste fotballag dro da fra Trøndelag etter seieren 0–1 på bortebane mot Stjørdals Blink.

– Vi er nødt til å følge regelverket. Dersom vi får smitte, får vi trøbbel, sier Rekdal.

Han forteller at spillerne i stallen ikke har noen problemer med å forstå at slik er det nødt til å være.

– Vi må holde oss unna det meste. Vi er nødt til å være ekstremt nøye med oss selv og det som skjer rundt oss, sier Rekdal.

Fotballaget har neste seriekamp mot Raufoss 8. september.

Kjetil Rekdal er nyansatt trener i HamKam. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Ishallen stengte

Storhamars ishockeyspillere kunne ikke trene på is mandag. Da ble ishallen stengt.

Fra tirsdag av er det igjen muligheter for fellestrening med kølle og puck. Kun for elitelaget. Alle andre lag må vente til situasjonen på Hamar er avklart.

Patrick Thoresen i Storhamar har heller aldri vært med på en så spesiell sesongstart. Foto: Christoffer Andersen/NTB scanpix

Espen Løvås, team manager i Storhamar Hockey, sier det slik:

– Eliteidretten er unntatt fra stengningen, men de yngre får ikke trent. Vi sier også til våre spillere at de må være forsiktig med hvem de omgås. Dessuten har vi et godt helseteam som passer på. Hvis det er mistanke om sykdom, blir spillere sendt hjem.