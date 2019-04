Solskjærs elever får gjennomgå etter ydmykelsen: «Spilte som om det var kvikksand under gressmatten»

EVERTON - MANCHESTER UNITED 4–0

Manchester United kunne ta tre viktige poeng i kampen om Champions League-spill neste sesong da de møtte Everton på søndag.

Oppgjøret på Goodison Park ble alt annen enn en god opplevelse for manager Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap.

Mål av Richarlison, Gylfi Sigurdsson, Lucas Digne og Theo Walcott sørget for en knusende 4–0-seier til Everton.

– Jeg vil si unnskyld til supporterne, de var helt fantastiske. Vi vet at vi har sviktet fansen og klubben i dag. Den prestasjonen vi leverte, er vanskelig å beskrive, for den var så ille. Vi ble slått på alle de grunnleggende ingrediensene i fotball i dag, sa Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

Refses

Positiviteten som preget Solskjærs første måneder som manager i klubben er nå snudd til engstelse. Laget har tapt seks av de siste åtte kampene.

Etter tapet mot Everton er lokalavisen Manchester Evening News krystallklar i måten de omtaler spillernes prestasjoner på.

Samtlige spillere i lagets startellever får en poengsum på null eller en i avisens spillerbørs, der ti er beste mulige karakter.

David de Gea, Victor Lindelöf, Chris Smalling, Phil Jones, Diogo Dalot, Fred, Paul Pogba, Romelu Lukaku og Marcus Rashford får enere.

Nemanja Matic og Anthony Martial får begge null.

«Han spilte som om det var kvikksand under gressmatten. Uinspirerende gjennom hele kampen. Var ikke på Sigurdsson (da islendingen scoret, jou.anm.) og satte en enkelt sjanse lang utenfor.» skriver avisen om Matic’ prestasjon.

– Flere ting funket ikke for oss i dag. Først av alt inngangen vår til kampen. Jeg, som er den mest erfarne av oss alle, spilte ikke bra i dag. Vi kan ikke skylde på de unge spillerne, jeg var det største problemet for laget i dag, sa Matic til TV 2 etter kampen.

Innbytterne Ashley Young, Scott McTominay og Andreas Pereira får alle tre eller høyere.

«Ikke standarden som forventes»

Eksperter og supportere var heller ikke nådige mot Manchester United-spillerne. Kritikken hagler på sosiale medier.

– For å være helt ærlig: Jeg er rasende, sa Manchester United-legenden Gary Neville under Sky Sports’ sending etter kampen.

Keeper David de Gea var kaptein mot Everton. Han skriver følgende på Twitter:

«I dag er det vanskelig å sette ord på hva jeg føler. Som kaptein må jeg si at lagets prestasjon i dag, i tillegg til resultatet, ikke var av standarden som forventes når du tar på deg drakten. Vi vet at vi må forbedre oss, men ord betyr lite. Vi må gi alt for denne klubben. Takk til dere for deres ubetingede støtte.» skriver spanjolen.