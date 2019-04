Ejuke-show da Vålerenga herjet med Tromsø: – «Wow»

Vålerenga – Tromsø 4–1

Ejuke vartet opp med en strålende soloprestasjon etter en time spilt. Etter en stikker fra Finne sendte han to Tromsø-spillere i pølseboden før han dro av keeperen og plasserte inn 3-0.

– Det er et «wow». Et av mine beste mål, sa Ejuke til Eurosport om egen scoring.

Finne hadde allerede viste glimt av klasse og headet inn ledelsen etter et innlegg fra Herolind Shala før kvarteret spilt. Under 20 minutter senere var det rollebytte da Finne slo inn til Shala. Norsk-kosovaren satte inn 2-0 via en Tromsø-forsvarer.

VIFs Johan Lædre Bjørdal tente et lite TIL-håp med et selvmål, men kvarteret før slutt fastsatte Shala resultatet til 4-1. Vålerenga hadde god kontroll på «Gutan» kampen gjennom og sikret sesongens andre hjemmeseier på to forsøk.

– Deres offensive spillere var praktfulle. Det var en tøff kveld der motstanderen rett og slett var best, sa Tromsø-trener Simo Valakari.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Vålerenga best

Vålerenga fikk det raskt som de ville da Shala sendte i vei et innlegg mot straffemerket etter tolv minutter. Der var Bård Finne, som tok et steg ut og headet kula over keeper i lengste hjørne.

Snaue halvtimen ut i kampen brøt Vålerenga et Tromsø-angrep langt inne på egen banehalvdel. Finne stormet langs venstrekanten, løftet blikket og slo inn til Herolind Shala langs bakken. Etter noen berøringer hamret han til med venstreslegga og traff Tromsø-kaptein Simen Wangberg. Ballen endret retning totalt og gikk i mål bak en utspilt Jacob Karlstrøm i TIL-buret.

Hjemmelaget var frampå enda et par ganger, men gikk til pause på stillingen 2-0.

Etter hvilen ropte bortelagets spillere på straffe for hands, men dommer Svein Oddvar Moen holdt fløyta i hånden. TV-reprisene viste tydelig at ballen gikk i et Vålerenga-lår.

Fakta: Vålerenga – Tromsø 4-1 (2-0) 5719 tilskuere Mål: 1-0 Bård Finne (13), 2-0 Simen Wangberg (selvmål 30), 3-0 Chidera Ejuke (60), 3-1 Johan Lædre Bjørdal (selvmål 71), 4-1 Herolind Shala (75). Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar. Gult kort: Sam Adekugbe, Vålerenga. Lagene: Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Efraín Juárez, Johan Lædre Bjørdal, Jonatan Tollås Nation, Sam Adekugbe – Mohammed Abu (Deyver Vega fra 70.), Magnus Lekven (Erik Israelsson fra 64.) – Herolind Shala, Chidera Ejuke, Bård Finne (Aron Dønnum fra 80.) – Matthías Vilhjálmsson. Tromsø (4-5-1): Jacob Karlstrøm – Magnus Andersen, Simen Wangberg, Anders Jenssen, Juha Pirinen – Marcus Holmgren Pedersen, Onni Valakari, Morten Gamst Pedersen, Kent-Are Antonsen (Tomas Stabell fra 77.), Daniel Berntsen – Mikael Ingebrigtsen (Sigurd Grønli fra 59.).

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Praktscoring

Så var det duket for Ejuke-show. Finne vant ballen halvveis inne på egen banehalvdel og sendte Ejuke gjennom på løp. Nigerianeren fintet og ventet på to Tromsø-forsvarere, og med en skuddfinte var begge solgt. Alene med keeper fulgte han opp med en ny dragning før han plasserte inn 3-0 under Karlstrøm.

20 minutter før full tid var Tromsø inne i Vålerengas 16-meter. Lædre Bjørdal skulle klarere, men sleivet ballen i eget mål bak en sjanseløs Adam Larsen Kwarasey.

Like etterpå spilte Shala veggspill med Matthías Vilhjálmsson, før han dundret ballen i hjørnet til 4-1.

– Nok en god hjemmekamp. Vi rotet litt borte i Romsdal. Nå er vi tilbake på sporet. Det er deilig, sa Finne.

– Vi skal være såpass ærlige og si at 4-1 kanskje er litt mye med tanke på banespillet. I dag er vi mer effektive og det er viktig, sa VIF-trener Ronny Deila.

Hovedstadslaget har med det seks poeng på fire kamper og ligger på 5.-plass med en kamp mer spilt enn de fleste lagene. Med tre poeng på tre kamper, har Tromsø kun trønderlagene RBK og Ranheim under seg på tabellen.