Tottenham festet grepet om tredjeplassen etter Eriksen-kanon

TOTTENHAM HOTSPUR - BRIGHTON & HOVE ALBION 1–0

Tottenham slet lenge med å score hjemme mot nedrykkstruede Brighton, men Christian Eriksens scoring to minutter før slutt sikret seieren.

Tottenham-supporterne bet negler og fryktet at Spurs skulle gå på en Premier League-blemme hjemme mot Brighton tirsdag. Men to minutter før slutt fikk Tottenhams danske midtbanejuvel hull på byllen.

Han ladet skuddfoten og sendte av gårde et skudd Brighton-keeper Mathew Ryan ikke nådde fram til. Før det hadde gjestene kjempet som helter for poeng.

– Det er selvfølgelig alltid gøy å score mot slutten av kampen og få seieren. Det var et deilig tidspunkt å score på. Det var en lettelse etter alle de skuddene jeg hadde hatt, sa matchvinneren til TV 2 etter kampen.

Dersom Brighton hadde fått med seg poeng fra kampen hadde det vært å anse som et lite ran. Det var stort sett ett lag på banen, men Brighton forsvarte seg godt.

Reddet på strek

Tottenham hadde ballen mest, styrte kampen og skapte de farligste sjansene, men klarte ikke å presse ballen inn i nettmaskene før pause. At det sto 0–0 til pause var smått utrolig. Brighton forsvarte seg heroisk, i tillegg hadde gjestene en solid dose flaks på sin side.

Brightons Lewis Dunk og Shane Duffy reddet på strek, mens hjemmelagets forsøk fra Lucas Mouras, Dele Alli, Christian Eriksen og Fernando Llorente enten ble blokkert, reddet eller forsvant utenfor stengene. Brighton kom seg til et par halvsjanser, men det aller meste dreide seg om hjemmelaget den første omgangen.

I annen omgang presset Tottenham på for den forløsende scoringen. Brighton hadde sin fulle hyre med å holde tett bakover, og de klarte ikke komme seg over midtbanen når de en sjelden gang fikk låne ballen.

Det virket som det kun var et spørsmål om tid før Brighton-keeper Mathew Ryan måtte plukke lærkula ut av nettmaskene.

Engelsk eliteserie fotball tirsdag, 33. runde: Tottenham – Brighton 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Christian Eriksen (88). Watford – Southampton 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Shane Long (1), 1-1 Andre Gray (90).

Tre finaler igjen

Etter 88 minutters spill tok flaksen slutt for gjestene og Tottenham kunne juble for den forløsende scoringen.

Før det hadde blant annet Danny Rose sendt av gårde en rakett som Brighton-keeperen så vidt fikk reddet, mens Toby Alderweireld skjøt på innsiden av stolpen, før ballen trillet bak keeper og ut.

Eriksens scoring er verdt tre poeng for Tottenham, og et stort skritt på veien mot en plass blant de fire beste, noe som betyr mesterligaspill neste sesong.

– Vi har tre finaler igjen for å sikre plassen vår i mesterligaen neste sesong, sa Eriksen til TV 2.

Legger press

Til Sky Sports sier dansken at det var en tøff kamp.

– Vi trengte å legge press på lagene rundt oss. Vi har sett de andre resultatene og visste at vi trengte å vinne for å holde oss på tredjeplass.

Tottenham har nå 70 poeng. Bak følger Chelsea (67), Arsenal (66) og Manchester United (64). De to sistnevnte har en kamp mindre spilt.

For Brighton betyr det at det fortsatt skiller tre poeng ned til Cardiff som ligger under streken. Brighton har 34, Cardiff 31.

Tottenham har igjen West Ham (h), Bournemouth (b) og Everton (h). Brighton har igjen Newcastle (h), Arsenal (b) og Manchester City (h).

