Håndball-EM direkte: Ny skade for norsk profil

Mål for Sverige!

Mål for Sverige!

To innslupne på 10 minutter. Fortsetter det slik, scorer svenskene bare 12 mål.

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Johannessen med sin første for dagen.

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Sverige!

Mål for Norge!

