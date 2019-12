Abelvik Rød rekker likevel håndball-EM

Magnus Abelvik Rød risikerte å gå glipp av håndball-EM som følge av en vond hofte. Etter lørdagens tester meldes 22-åringen klar for deltagelse.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Magnus Abelvik Rød blir klar til håndball-EM i januar tross torsdagens smell i hoften. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Oslo-gutten pådro seg en smell i hoften i torsdagens seriekamp for Flensburg-Handewitt og var av den grunn usikker på om han ville rekke europamesterskapet i februar.

Heldigvis for det norske laget viste lørdagens undersøkelser ingen brudd eller seneskader for 22-åringen som i juli ble kåret til verdens beste unge håndballspiller.

– Den viste at jeg hadde en blødning og at det var veldig hovent der inne. Men det er ingen alvorlige skader, og det er heller ingen fare for at noe utvikler seg til å bli alvorlig, sier Rød til VG.

SETT DENNE? 12 grunner til at håndballen kommer til å slite med å toppe dette året

Likevel forteller han til avisen at han har en vei å gå før han er hundre prosent klar igjen.

Tidligere i romjulen ble det kjent at kaptein Bjarte Myrhol måtte melde forfall til mesterskapet. Fra før av er Kent Robin Tønnesen ute med en akillesskade.

Norges første kamp i EM går mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. Med i Norges pulje er også Frankrike og Portugal. Gruppespillet spilles i Trondheim.

(©NTB)

Publisert: Publisert 28. desember 2019 21:34