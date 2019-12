Arendal-back til fransk håndball

ØIF Arendals Martin Lindell spiller i fransk håndball neste sesong.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Martin Lindell i aksjon for ØIF Arendal i eliteseriesluttspillet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Anders Møllersen

Det er for øyeblikket ikke helt klart hvilken klubb Lindell skal spille for, men ØIF Arendal bekrefter at den svenske venstrebacken forsvinner til Frankrike.

Etter det vi forstår dreier det seg om 1. divisjonsklubben Limoges.

Arendal møtte blant andre Nantes i EHF-cupen i høst. 26-åringen leverte to knallsterke kamper.

Det fikk tydeligvis andre franske klubber til å få opp øynene for ham.

Nevnte Limoges leder for øyeblikket Proligue, som er nest øverste nivå. Dermed kan Lindell få spilletid på øverste nivå neste sesong.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 17:38