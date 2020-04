Liverpool ber staten om hjelp til å betale lønninger. Det får britisk presse til å reagere: – Det er en skam

Liverpool blir den femte klubben i Premier League til å permittere ansatte. Den britiske pressen reagerer sterkt.

Spillerne får beholde lønningene sine, mens andre ansatte permitteres. Slik var situasjonen lørdag formiddag. Mulig lønnskutt blant spillerne har også vært diskutert. Foto: Jon Super / AP

Liverpool har besluttet å permittere flere ikke-spillende ansatte, skriver BBC.

– Klubben bekrefter at de ansatte kommer til å få betalt 100 prosent av lønnen slik at ingen ansatte skal få en økonomisk ulempe, skriver klubben i en pressemelding.

Britiske medier, blant andre BBC og The Telegraph, skriver derimot at de ansatte kommer til å motta 80 prosent av lønnen (opptil 2500 pund i måneden) gjennom dagpenger fra staten, mens klubben kommer til å dekke resten.

Ifølge The Telegraph skal det dreie seg om over halvparten av de ansatte i klubben som ikke spiller fotball.

Liverpool får kritikk etter å ha permittert ansatte. Foto: Jon Super / AP

– Det er en skam

Tottenham, Newcastle, Bournemouth og Norwich har allerede varslet at også de kommer til å permittere ansatte som ikke er direkte involvert i fotballen.

Eierne til de to førstnevnte har fått mye kritikk for permitteringene, og Liverpool får nå det samme når de blir den femte klubben i Premier League til å permittere.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor, for å være ærlig. Liverpools eiere er vulgært rike og FFP-reglene (Financial Fair Play) er blitt myket opp på grunn av koronakrisen. Det finnes ingen unnskyldning for å bruke skattepenger fremfor egne, skriver Evening Standard-korrespondent David Lynch på Twitter.

– Det er en skam. Håpet er at fotballen kan starte opp igjen om to-tre måneder. Det er ikke mye å be eierne om i den perioden. Ekstremt skuffende, fortsetter han i et svar til en skuffet supporter.

Liverpool-eier John W. Henry med kona Linda Pizzuti før kampen mellom Liverpool og Manchester United tidligere i år. Foto: PHIL NOBLE / X01988

– Strider mot Liverpools verdier

Den anerkjente journalisten Duncan Castles viser til at Liverpool kunngjorde et overskudd på nesten 500 millioner kroner, i regnskapsåret mai 2018 til mai 2019, for fem uker siden.

– Nå ønsker de at skattebetalerne skal betale ikke-spillende ansatte, skriver Castles på Twitter.

The Times-kollegaen Henry Winter, som har skrevet biografiene til flere Liverpool-helter, er heller ikke imponert, og skriver at han hadde forventet mer av klubben.

– Ordningen med dagpenger til ansatte under koronakrisen er ment for å hjelpe mindre, sårbare bedrifter ri av stormen, ikke gi rike klubber skattebetalernes penger. Det er bra at de ansatte får fullt betalt, men permitteringer virker å stride mot Liverpools verdier, skriver Winter på Twitter.

Støtte til klubber i lavere divisjoner

Klubbene i Premier League ble fredag enige om at seriespillet utsettes på ubestemt tid. Samtidig ble det vedtatt at man skal innlede samtaler med spillerforeningen (PFA) om lønnskutt blant spillerne under koronakrisen.

Dette skal diskuteres på lørdag. Målet skal være et kutt på 30 prosent.

Fredag ble det også vedtatt at man skal forskuttere cirka 1,6 milliarder kroner i økonomisk støtte til klubbene i de fem divisjonene under Premier League.

Liverpool skriver i pressemeldingen at de støtter tiltaket.

– Våre klubber er klar over de alvorlige vanskeligheter klubber nedover i fotballpyramiden opplever, het det i en uttalelse fra Premier League.

Cirka 255 millioner kroner bevilges også til det nasjonale helsevesenet (NHS).