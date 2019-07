Festfotball da Rosenborg knuste Viking

Rosenborg - Viking 5 - 1

Lerkendal: Det var et Rosenborg i flytsonen som entret egen gressmatte lørdag ettermiddag. Og det skulle vise seg å gi uttelling.

Først fikk Vegar Eggen Hedenstad drømmetreff fra hjørnet av 16-meteren. Bare minutter senere sendte han et hjørnespark rett på hodet til Alexander Søderlund, og Rosenborg økte til tomålsledelse. Men vertene klarte ikke å holde på ledelsen inn til pause. Bare minutter før dommer Ola Hobber Nilsen sendte spillerne i garderoben, reduserte gjestene ved Jostein Ekeland.

Et hjemmelag ivrig på revansje, entret matta etter 15 minutters hvile. Og etter få minutter sto Anders Konradsen parat inne i gjestenes 16-meter, og knallet ballen i nettaket. Med et kvarter igjen av kampen, satte Søderlund sitt andre for kvelden og hjemmelagets fjerde.

Og de var ikke ferdig der. Fem minutter før full tid, satte Anders Konradsen punktum med sitt andre mål for kvelden.

Tidlig dominans

Selv med mange mål, startet oppgjøret forholdsvis rolig på Lerkendal. Det var to lag som kjente på nivået. Sist gang lagene møttes var i Vikings nedrykkssesong i 2017. Da vant kveldens hjemmelag begge oppgjørene.

Men det var hjemmelaget som fant åpningene hos motstanderen først, og da spesielt Rosenborgs rogalending-trio.

Birger Meling slo ballen rundt Vikings høyreback, og i bakrommet var Yann-Erik de Lanlay kjappest. Kveldens venstrekant for hjemmelaget slo ballen på ett touch inn foran mål og traff rett i beina på Alexander Søderlund. I stedet for å gå på skudd, flikket spissen ballen videre i retning David Akintola. Men pasningen ble for svak, og Viking-forsvaret fikk klarert.

Dette var bare en prøvesmak for gjestenes forsvar.

Minutter senere sto Tord Johnsen Salte høyt i banen, noe Anders Ågnes Konradsen og Birger Meling la merke til. Med en lang ball spilte Konradsen kollega Meling fri i bakrommet. Siddisens innlegg traff rett på hodet til Søderlund, som flikket ballen på bakre stolpe til en fri Akintola. Høyrevingen kom derimot for langt bakpå og satte ballen utenfor mål fra tre meter. Kampens til nå største sjanse, og Rosenborg burde nok vært i ledelsen.

Opprettholdte trykket

Etter den litt rolige starten, dominerte vertene på eget gress. Viking slet med å få ballen over på hjemmelagets halvdel og klarte dermed heller ikke å komme til noen reelle målsjanser.

Men det klarte Rosenborg. Anders Konradsen avanserte mot gjestenes 16-meter, og knallet til med feil fot. Skuddet ble hardt, og Iven Austbø måtte slå den ut til hjørnespark.

Vegar Eggen Hedenstad slo godt mot bakre stolpe, der midtstopperbauten Tore Reginiussen vant hodeduellen. Han la videre til makker Even Hovland, men sogndalingens avslutsning gikk via en motstander og på utsiden av stolpen.

Så var det Eggen Hedenstad som skulle få hjemmepublikumet til å reise seg.

To mål på rappen

Etter et hjørnespark opprettholdte Rosenborg trykket foran gjestenes mål. Marius Lundemo fikk til slutt nedfallsfrukten, og bare sendte den videre til Eggen Hedenstad. Høyrebacken la ballen til rette med ett touch og knallet til fra hjørnet av 16-meteren. Og det ble en skikkelig suser - ballen føyk rett inn i nettmaskene bak en sjanseløs Austbø. Rosenborg fortjent opp i ledelsen.

Men hjemmelagets høyreback var ennå ikke ferdig for kvelden.

Han trippet ut mot hjørneflagget, og var klar til å vise seg fram som hovmester. Kula ble lagt inn i feltet, der Aleander Søderlund viste styrke og koordinasjon. Han satte hodet til, og ballen gikk rett i nettmaskene ved lengste stolpe.

2–0.

Gjestene denne lørdags ettermiddagen hadde fram til nå vært vært nesten usynlig offensivt. Men så - litt ut av intet - kom de til en god sjanse. Hjemmelaget slet med å klarere ballen inne i egen boks, og unggutten Kristian Thorsvedt fikk flikket ballen på mål. André Hansen viste godt keeperspill, og fikk slått ballen ut til hjørnespark.

Det skulle vise seg å bli utslagsgivende. Gjestene la ballen fint inn foran mål, og i duell med Jostein Ekeland ble Even Hovland hengende for langt etter. Vikings angrepsspiller fikk tåa på ballen, som snek seg inn bak sisteskanse Hansen.

Dermed ga Rosenborg fra seg en trygg ledelse i en ellers solid omgang bare minutter før pause. Det var igjen spenning i en kamp hjemmelaget hadde dominert.

Reiste seg kjapt

Og det var et heltent Rosenborg som kom ut fra garderoben. Birger Meling traff atter en gang Søderlund inne foran motstanderens mål. Spissen, som tidligere i oppgjøret scoret i tredje kamp på rad, fikk tatt ned ballen og lagt den videre til Anders Konradsen. Indreløperen fikk et knalltreff og skjøt rett opp i nettaket - og Rosenborg reiste seg med en gang etter å ha fått en i fleisen like før pause.

I tiden etter målet, var det fortsatt for det meste ett lag ute på Lerkendal. Vertene var rolige med ball og kom til flere skuddsjanser og påfølgende hjørnespark. Men presisjonen på siste tredjedel var ikke alltid like god som i førsteomgang, og gjestene kom sakte, men sikkert mer inn i kampen.

Noe innbytter Zymer Bytyqi var et bevis på. Viking fikk med et drøyt kvarter igjen av kampen slått ballen gjennom Rosenborg-forsvaret. Høyrevingen var kjappest og alene med André Hansen fikk han sendt av gårde et skudd. Ballen gikk stolpe-ut, og hjemmelaget kunne puste lettet ut.

Slo lufta ut av gjestene

Hjemmelaget svarte derimot mometant på gjestens forsøk. Eggen Hedenstad fikk ballen på høyrekanten, og la den inn foran mål. Ballen kom bak Søderlund, men spissen fikk strukket ut foten og flikket den i mål. Dermed hadde «Søder» to mål, og høyreback Vegar Eggen Hedenstad ett mål og to assist.

Så skulle Konradsen sette punktum for en solid hjemmeprestasjon.

Pål André Helland slo ballen inn i boksen. Mike Jensen sentret den ut til Konradsen, som bare knallet til på direkten. Pang - rett i nettmaskene.

Rosenborg med en fantastisk forestilling bare fire dager før de spiller returoppgjør i Mesterliga-kvaliken. Det ble en fest - også for dem som ikke skulle på Metallica-konsert.