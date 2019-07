Edvald Boasson Hagen var nærmest av de norske. Han åpnet ballet på oppløpet, men ble tatt igjen.

– Vi hadde en god plan om å ta mer ansvar fra start. Jeg tok sjansen for å klinke til ut fra svingen, men det er langt opp. Jeg har vært for sent ute før, men nå måtte jeg bare prøve, sa han til TV 2.

– Jeg er skuffet for at det ikke ble seier, la han til.

Caleb Ewan tok i stedet sin tredje etappeseier i rittet. Edvald Boasson Hagen ble femtemann.

Kristoff forsvant

Alexander Kristoff var forsvarer av etappeseieren i Paris etter 2018-seieren, men han var langt unna de beste søndag.

– Jeg følte meg ganske bra, men jeg vet ikke om noen krasjet i meg i en sving der, eller om det var girene som slo seg vrang, men jeg klarte i hvert fall ikke å tråkke, forklarte Kristoff til TV 2.

– Det er typisk. Det har ikke gått min vei i år, la han til.

Kristoff avskrev egentlig seg selv til den 21.- og siste etappen av 2019-utgaven av Tour de France allerede etter lørdagens etappe på hemmelighetsfullt vis. Noe var galt, men Kristoff ville ikke avsløre hva det var. TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd mente imidlertid det dreide seg om at laget hadde valgt feil sportsdrikke, og at det gjorde UAE-rytterne tunge og slitne.

Uansett har Kristoff hatt for vane å gjøre det bra på oppløpet i paradegata Champs-Élysées. I fjor gikk han også helt til topps.

Det var han ikke i nærheten av å gjøre søndag.

Fakta: Vinnere på Champs-Élysées Her er vinnerne av den siste etappen i Tour de France de siste ti årene: *2009: Mark Cavendish, Storbritannia. *2010: Cavendish. *2011: Cavendish. *2012: Cavendish. *2013: Marcel Kittel, Tyskland. *2014: Kittel. *2015: André Greipel, Tyskland. *2016: Greipel. *2017: Dylan Groenewegen, Nederland. *2018: Alexander Kristoff, Norge. *2019: Caleb Ewan, Australia. PS! Thor Hushovd var den første nordmannen som vant paradeetappen. Det var i 2006.

Skålte med laget og landsmennene

Kveldsetappen tok ekstra lang tid da alle trøyebærere skulle hylles i fart foran TV-kameraene.

Sammenlagtvinner Egan Bernal skålte med lagkompisene og støtteapparatet med fransk champagne. Bernal benyttet også muligheten til å få tatt noen bilder med sine colombianske kolleger i feltet, til stor glede for sine landsmenn langs gatene.

Da rytterne kom inn i Paris sentrum gjorde noen ryttere et siste fremstøt for å snyte spurterne for deres siste sjanse, men spurtlagene lot som vanlig ikke muligheten gå fra seg.

Etter etappen ble trøyevinnerne hylles av folkehavet i Paris. Egan Bernal vant både sammenlagt og ungdomstrøya, mens Peter Sagen tok den grønne trøya nok en gang. Romain Bardet ble den beste klatreren, Julian Alaphilippe ble kåret til rittets mest aggressive rytter, mens Movistar vant lagkonkurransen.

Tomhendte nordmenn

Søndagens resultat betyr at det ikke ble noen individuelle norske seiere under årets Tour de France. Sist gang de norske dro tomhendt fra Frankrike var i 2016.

Kristoffs 2.-plass i Nancy på den fjerde etappen og Amund Grøndahl Jansens lagtemposeier med Jumbo-Visma ble beholdningen, selv om Norges hadde rekorddeltagelse. Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen (UAE), Odd Christian Eiking (Wanty) og Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) er resten av de norske i feltet i år.

Og for dem som allerede savner Tour de France og lurer på når det begynner igjen: 27. juni neste år starter den 107. utgaven av rittet i Nice.