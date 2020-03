Jerv permitterer spillere og trenere

Jerv permitterer alle ansatte som følge av koronaviruset.

Thomas Zernichow og resten av Jerv-spillerne blir permittert. Foto: Tor Erik Schrøder

«For oss som klubb og bedrift, så er dette dessverre den løsningen vi konkluderer med når ting er så usikkert som det er. Helsemyndighetens vedtak rundt trening, kamper og felles økter er lagt – og grunnlaget for arbeid frafaller dermed».

Det skriver Jerv i en pressemelding fredag ettermiddag.

Klubben skriver videre at den velger å permittere alle ansatte, inkludert spillere og trenere.

«Det er naturlig ikke gode nyheter for oss å melde som arbeidsgiver, men vi møter forståelse av alle de involverte. Nå handler det om å gjøre det beste ut av situasjonen, og gjøre det som er best for FK Jerv som klubb og bedrift.»

Start permitterte tidligere i uka ansatte i administrasjonen og utviklingavdelingen. Spillere og trenere er enn så lenge ikke permittert.

