Verdensrekordholderen tror Warholm kan bryte barriere: – Jeg ville elsket å være på plass

6. august 1992 stormet amerikaneren inn til OL-gull på spesialdistansen i Barcelona. Klokkene stoppet på 46,78, en verdensrekord som har overlevd de 27 årene som er gått siden den gang.

Nå er imidlertid Youngs rekord for alvor under angrep. Amerikaneren var helt frem til 2018 den eneste mannen i verden som har løpt 400 meter hekk på under 47 sekunder, men har siden fått selskap. Ikke av én utøver, eller to utøvere, men tre.

Foran friidretts-VM i Doha står Karsten Warholm fremst i rekken av dem som jager en av friidrettssirkusets lengstlevende verdensrekorder. Under Diamond League-finalen i Zürich nylig klokket det norske VM-gullhåpet inn til 46,92.

VM-utfordrerne Rai Benjamin og Abderrahman Samba har begge løpt på 46,98. Ikke rart verdensrekordholder Young føler at tiden som nettopp det kan gå mot slutten.

– Jeg vil eie rekorden så lenge jeg kan, for den gjør meg relevant. Etter at noen har slått den, går jeg fra å være verdensrekordholder til å bare være en hekke-fan, sier han i et intervju med det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Deither Endlicher / AP / NTB scanpix

Vil ha privatfly

Når Warholm, Samba og Benjamin om ikke mange dager barker sammen til kamp i Doha, er neppe Young på tribunen. Han er i utgangspunktet travelt opptatt med skolearbeid.

53-åringen, som lever en anonym tilværelse, jobber med en mastergrad i idrettsintegritet og etikk. Målet er på sikt å skaffe seg en jobb innen Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Dersom presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe, inviterer og insisterer på at han skal komme til Qatar, kan det likevel la seg løse. På én betingelse.

– Si til Seb at han må fly meg inn med privatflyet sitt, men minn han samtidig på at jeg har forelesning dagen etter, ler Young, kjent for sin svært karismatiske og frittalende væremåte.

Elsker sosiale medier gjør han også. 53-åringen skulle ønske at Instagram fantes i hans velmaktsdager, fordi han er sikker på at det ville gjort ham til allemannseie på en helt annen måte. Nå får verdensrekordholderen i stor grad gå i fred på gaten.

– Jeg antar at jeg sjokkerte verden så mye at de ikke ønsker å prate om det, sier han spøkefullt om verdensrekordløpet for 27 år siden.

Jean-Christophe Bott/Keystone via AP / NTB scanpix

Tror på Warholm

Young er klar på at han med knapp margin holder Karsten Warholm som favoritt til å bli mannen som slår verdensrekorden hans. Når det måtte skje, vil han svært gjerne sitte på tribunen.

– Jeg ville elsket å være på plass når den ryker. Jeg vil helst ikke få den kjedelige telefonsamtalen, sier 53-åringen.

Sommerkvelden i Barcelona for 27 år siden glemmer han ikke så lett. Bak lå det nitide forberedelser. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene. På trening trente han til og med på å feire.

– Jeg løp æresrunder, feiret, vinket med hånden, alt sammen, sier Young – før han kommer med en innrømmelse:

– Men inne i hodet mitt visste jeg egentlig ikke hva jeg skulle gjøre.

Av en venn fikk han i etterkant av verdensrekorden et anheng til et halskjede med tallene 46,78. Det bærer han fortsatt på kjedet han hadde på seg da en mangeårig drøm gikk i oppfyllelse i Barcelona for 27 år siden.

I Doha kan det være Karsten Warholms tur til å realisere drømmer.