Svensken jobbet med fem verdensmestere. Nå har han gitt talentråd på Brann Stadion.

Sjelden har Brann Stadion besøk av folk med CV som Björn Andersson. Den 68 år gamle svensken var nylig i Bergen for å snakke om talentarbeid for interesserte trenere i klubben og hordalandsfotballen.

Følgende utvalgte meritter gir ham tyngde bak ordene:

En av åtte svensker som har vunnet mesterligaen, som Bayern München-spiller i 1975.

Spill i VM for Sverige.

14 år som sportssjef for Bayern Münchens ungdomsavdeling.

– Jeg jobbet med fem stykker som ble verdensmestere i 2014. Det er jo fint å se tilbake på, men det er historie nå, sier Andersson.

I nabolandet vårt er han kjent for å være en tydelig fotballstemme. Andersson brenner for talentutvikling. Om situasjonen i Bergen uttaler han seg slik:

– Man har 300.000 innbyggere, omtrent som på Island. Da er alt mulig, sier Andersson.

Han mener et generelt problem i skandinavisk fotball, er at en for liten del av ressursene brukes på ungdomssiden.

– De gode ungdomstrenerne må lønnes bedre. Man satser for lite på godt personell i talentutviklingen. «Ingen» vil være ungdomstrenere, for man betaler «ingenting» for det. Det er feiltenkt, mener jeg.

Ørjan Deisz

Branns endring

Men et system eller en modell er ikke det viktige, det er å ha de rette personene. Gjør man ikke ting rett på ungdomssiden, blir man aldri bedre, sier Andersson.

Nå skal Brann forsøke å gjøre noe nytt, med håp om at det er rett.

Sportssjef Rune Soltvedt har pekt ut kursen: A-stallen skal fra 2020 bestå av 18 etablerte spillere og fire ungdommer. Tanken er at bruk av talenter vil tvinge seg frem.

Flere har rost initiativet. Björn Andersson er skeptisk på ett punkt.

– Jeg tror ikke man kan bestemme at så og så mange spillere skal være der, sier Andersson.

Overfor BT presiserer Rune Soltvedt at antallet med fire unge i A-stallen ikke er skrevet i stein. Brann-sjefen sier videre at det i klubben brukes penger på gode talenttrenere.

– Vi legger mye ressurser i utviklingsarbeidet og har mange heltidsansatte trenere hos oss. De siste ti årene har det vært opp- og nedturer med økonomi, men vi har alltid klart å spare u-avdelingen ved nedskjæringer, sier Soltvedt.

Samtidig understreker han:

– Vi ser på muligheter for å få enda bedre kvalitet på trenersiden, i yngre årsklasser enn i dag, på lang sikt.

– Hvem har tid å vente?

Andersson er positiv til at en sportssjef, som Soltvedt, legger tydelige føringer.

– På generelt grunnlag: En drivende sportssjef som har en strategi, er gull verdt. Når man utvikler ungdommer, må man være langsiktig. I fotballen skal alt skje kjempefort, men det gjør det ikke.

Konsekvensen av det, mener Andersson, er at man er for utålmodige til å se potensielt gode spillere blomstre.

– Hvem har tid å vente? Man ser ikke alltid potensialet i spillerne, sier svensken.

Og skal en klubb som Brann lykkes, er de pent nødt å satse, mener Andersson. Det innebærer å betale for «de riktige» ungdomstrenerne som brenner for jobben. Og å stille krav til spillerne.

– Har man talentene med egen driv og vilje? Man må lære barna at fotballen er hard, både mentalt og fysisk. I dag er vi redde for at barna skal ha det dårlig, men fotball er hardt, sier Andersson.

Dette kommenterer Soltvedt i Brann slik:

– Han har et veldig godt poeng i det. Min definisjon på et fotballtalent er dem som klarer å stå i motgang og medgang overtid. De er nødt å være tøffe nok til å stå i det. Det er ingen enkel vei til å bli toppspiller i dag. Det kreves enormt mye arbeid.

19–20-åringer på A-lag

Rundt Brann har det over tid vært en debatt om klubbens talenter burde sluppet til på A-laget langt tidligere. Andersson forstår at A-lagstrenere holder igjen. Samtidig mener han at 19–20-åringer bør spille A-lagsfotball, ikke for rekruttlag. Videre har han et råd til Brann og sammenliknbare klubber.

– Det gjelder å bestemme seg. Hvilke talenter har muligheten til å spille for Branns A-lag? Dem får man gi alt de behøver for å bli bedre. Så må man ha tålmodighet med dem.

Rune Soltvedt sier seg delvis enig.

– Det er viktig å peke på noen, men man må også være åpne for at dem som går en litt annen vei, som ikke er det åpenbare talentet som 13-14-åring, kan bryte gjennom. Er vi for selektive tidlig, kan vi bomme. Vi kan ikke kun se på det åpenbare talentet. Det er viktig å se flere sider, sier Soltvedt.

Mener det ligger til rette

Andersson er oppvokst i en fotballkultur med dårligere rykte enn den i mange europeiske og søramerikanske land. Andersson mener likevel det ligger til rette for å utvikle stjernespillere i Skandinavia. Fordi:

– Man har baner å spille på og skoler man kan kombinere med fotball. Det er fantastiske forutsetninger i Skandinavia.

Til sist et hjertesukk:

– Dessverre er det vel sånn at når det finnes godt med penger, funker ungdomsavdelingen dårligere. Da kjøper man heller spillere, sier Andersson.