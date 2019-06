RÆLINGEN: – Jeg er veldig lettet nå. Jeg har det bra, smiler 24-åringen etter å ha gjennomført en treningsøkt med unge alpintalenter på hjemstedet Rælingen.

Totalt har han trent seks timer på ukens første treningsdag. Først to timer styrke, så to timer motorikktrening i en turnhall, deretter basistrening med unge utøvere.

Kristoffersen lener seg tilbake i en campingstol ved klubbhuset, ser opp på den gjengrodde slalåmbakken der han la grunnlaget for å bli en av verdens beste alpinister.

– Det er veldig deilig å være tilbake her, fastslår han.

– Jeg trener mest hjemme i Salzburg. Men å komme hit til Marikollen, hvor jeg har tilbrakt så ufattelig mange timer som barn, gir meg mye. Å trene med barn gir variasjon, og det er viktig.

Fakta: Henrik Kristoffersen Født: 2. juli 1994 Klubb: Rælingen OL-medaljer: 1 bronse (slalåm 2014), 1 sølv (storslalåm 2018) VM-medaljer: 1 gull (storslalåm 2019) Verdenscupen: 18 enkeltseirer (15 i slalåm, 3 i storslalåm). Vant slalåmcupen i 2015/16.

Konflikter og rettssak

Han jublet for VM-gull i storslalåm i Åre i februar. Men gjennom vinteren overskygget bråk de sportslige prestasjonene. I slutten av januar sluttet trener Stefan Kornberg etter en konflikt med Kristoffersen.

Etter sesongslutt kjempet han i retten for muligheten til å kjøre med Red Bulls sponsormerke på hjelmen. Kristoffersen tapte rettssaken, men tidlig i juni signerte han en ny treårig landslagsavtale. I avtalen legger Norges Skiforbund til rette for et sportslig tilpasset og individuelt opplegg utenfor konkurransesesongen.

Han får beholde sin flaskeavtale med Red Bull.

Kristoffersen fikk gjennom ønsket om eget helse- og treningsopplegg utenfor renn, som skal styres av pappa Lars.

Norges Skiforbund dekker også utgiftene til Kristiffersens nye personlige trener Einar Witteveen. Verdensmesteren får dessuten en ekstra assistent gjennom vinterhalvåret.

Fakta: Dette var konflikten Konflikten bunnet i at Kristoffersen ville ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mente at en større Red Bull-avtale ville åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet fryktet hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen fikk medhold. I tingrettsdommen var det skiforbundet som sto igjen som vinnerne. Kristoffersen anket ikke saken videre som følge av den nye landslagsavtalen med forbundet.

Fredrik Hagen, NTB scanpix

– Jeg er veldig fornøyd

– Jeg er veldig fornøyd med at ting har løst seg. Ola Evjen (leder i alpinkomiteen i Norges Skiforbund) skal ha en stor takk for det. Det er han som har gjort grovjobben. Han dro det i land, jeg kan takke ham for det.

– Hvor mye har bråket de siste årene kostet?

– Det har nok tappet litt for krefter, dessverre. Men nå er vi ferdige med det.

– Du er blitt stemplet som blant annet «egoist», hva tenker du om det?

– Jeg kan forstå det ut fra noen sitt ståsted. Det kan nok se sånn ut, det kan jeg forstå. Men dersom en ser hele bildet, er ikke det realiteten. De som vet alt har støttet meg, og det har jeg satt utrolig pris på. Men for å avslutte saken: Jeg mener det har vært en diskusjon som har vært bra for individuelle idrettsutøvere, for klubber og for forbundet. Jeg tror det er sunt at vi i tiden som kommer også har den type diskusjoner.

– Er du vanskelig å samarbeide med?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det kommer an på hvordan du ser det. Jeg er alltid ærlig, og da får du også sannheten. Jeg kan være litt brå til tider. Men jeg går i hvert fall ikke rundt grøten. Det er vanskelig å mistolke ting dersom du er direkte. Jeg tror det handler mer om at sannheten kan være vond å høre. At jeg er vanskelig å samarbeide med har jeg ikke hørt fra mange.

– Kommer du til å forsøke å endre det bildet som er skapt av deg?

– Jeg kommer til å være meg selv. Jeg har alltid vært meg selv. Jeg synes ikke man skal vær noe annet enn seg selv. Man skal ikke være «fake». Noen har sett at noe av det som skrives er blitt feil, og så har jeg ... husk at jeg er trent for å stå på ski. Jeg vant min første World Cup-seier som 19-åring. Det er det jeg har trent for, jeg har ikke trent for å håndtere mediene. Folk kan se litt på hvor de sto selv da de var 20 år.

– Er det noe du angrer på?

– Ja. Det er noen uttalelser hvor jeg kunne formulert meg smartere. Men det er ingenting av det jeg har sagt som ikke er sant. Likevel kan jeg nok bli smartere i måten jeg uttaler meg på.

– Det er slik vi kommer til å se deg fremstå de neste årene?

– Ja, jeg blir jo eldre. Jeg lærer underveis. Jeg har fått noen flere år på baken. Men jeg kommer fortsatt til å være skuffet og sint hvis jeg ikke kjører fort på ski.

– Så det kommer noen utbrudd også i fremtiden?

– Ja. Men det tror jeg er viktig for idretten. Det ser man blant annet i tennis og de beste spillerne der. Roger Federer har knekt racketen sin på centre court. Det er idrett, det skal være som de sier i fotball: «passion». Det ville vært utrolig kjedelig hvis ingen viste følelser. Det er min mening.

– Hvordan vil du beskrive ditt forhold til landslagets utøvere og ledere?

– Akkurat nå gleder jeg meg til å jobbe med Steve (Skavik), han er ny som landslagssjef. Jeg kjenner han litt, men ikke veldig godt. Steve starter med 100 prosent blanke ark. Jeg tror det blir veldig bra. Utøverne som er like gamle som meg og yngre, snakker jeg mye med. De som er eldre ... hva skal jeg si ... jeg er litt mer kompis med dem som er like gamle som meg eller yngre. Det er jo også naturlig. De andre har jeg ikke snakket så mye med. Men det kommer etter hvert. Det kommer av at jeg har vært hjemme i Salzburg.

Fredrik Hagen, NTB scanpix

Kan ta opp kampen med Hirscher

Kristoffersen har tidligere påpekt at rivalen Marcel Hirscher blant annet har fått helikoptertransport fra sponsoren Red Bull under hektisk rennprogram.

Når Kristoffersen nå har fått beholde sin flaskeavtale med Red Bull, kan den muligheten også åpne seg for nordmannen. Blant annet skal det kjøres fire renn i løpet av halvannen uke i januar.

– Har du nå rammebetingelsene som skal til for å ta opp kampen med Hirscher?

– Ja, det tror jeg, svarer alpinisten som fortsatt er landslagsutøver, men har fått ressursene til å trene på egen hånd utenfor sesong.

– Jeg tror det er sunt med litt forandringer til tider. Jeg skal jo holde på med det her i noen år. Da tror jeg det er viktig med variasjon. Jeg tror det er viktig å tøre, prøve og feile, å ta risiko. Se på Ole Einar Bjørndalen, han har vært den beste gjennom tidene i skiskyting. Han hadde alltid vilje til å prøve noe nytt. Det er viktig for utviklingens skyld.

Direkte og ærlige

En av Kristoffersens viktigste støttespillere blir Einar Witteveen, som var barndomstreneren til 24-åringen fra han var 8–9 år til han var 13–14 år.

Witteveen mener samarbeidet må basere seg på ærlighet, uten at man vil hverandre noe «ille».

– Jeg er veldig for at vi skal smile mer enn å kjefte. Vi skal stå sammen i tykt og tynt. Metaforen «krige» er kanskje feil, men det er da man ser hva som bor i folk. Hvem som er på lag og hvordan håndtere det.

– Er Henrik Kristoffersen en krevende utøver?

– Ja. På den måten at han krever mye av seg selv og på dem rundt seg. Det er bra. Han er på ballen og krever at andre er det. Sånn må det være for å utvikle de små tingene som kan utgjøre en forskjell.