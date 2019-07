Agdestein trekker seg fra sjakk-NM i protest

Agdestein har i flere tiår vært blant Norges aller største sjakkprofiler. Nå er han oppbrakt over debatten som herjer rundt den omstridte sponsoravtalen med spillselskapet Kindred.

– Det er vanskelig å konsentrere seg om å spille sjakk med alt som skjer nå, sier Agdestein til VG.

Årets norgesmesterskap går i forbindelse med kommende helgs sjakk-kongress i Larvik. Der skal det også stemmes over om sjakkforbundet skal si ja til Kindred-avtalen.

Spillselskapet er villig til å legge 50 millioner kroner på bordet for at sjakkforbundet blant annet skal fremme selskapets framstøt om innføring av en lisensmodell for internettbasert pengespill i Norge.

I dag kan kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto drive slik spillaktivitet under den såkalte enerettsmodellen.

Flere årsaker

Simen Agdestein understreker overfor VG at hans NM-protest ikke kun handler om sponsoravtalen. Han er også irritert over forbundets håndtering av Magnus Carlsens nye klubb Offerspill SK og prosessen rundt en mulig norsk VM-søknad.

– Jeg kjenner ikke detaljer, men at så mange dyktige folk har jobbet så mye for ingenting, oppleves dumt, utdyper Agdestein om VM-søknaden.

Stavanger hadde sett for seg å arrangere Magnus Carlsens neste VM-kamp i sjakk, men nylig ga plutselig Carlsen-leiren klar beskjed om at den ikke ønsket å ha kampen på hjemmebane.

Dermed ble arbeidet med søknaden umiddelbart avsluttet og lagt vekk.

Blir savnet

Simen Agdestein ønsker ikke å utdype egne tanker rundt bettingavtalen med Kindred, utover innlegget han fikk publisert på Bergen Sjakklubbs nettsider tidligere denne uken.

– Jeg er krystallklar på at dette er en avtale vi bør si nei til, skrev han der, og kalte striden som nå herjer miljøet «en konflikt vi aldri burde vært i».

Carlsen-leiren har på sin side argumentert med at 50 millioner friske kroner vil gi helt nye muligheter for dagens og framtidens norske sjakkspillere. Simen Agdestein hevder på sin side at den slags pengeinnsprøytninger også kan få negative konsekvenser.

Sjakkpresident Morten Madsen sier Agdestein vil bli savnet ved sjakkbordet i NM.

