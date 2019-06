Droppet studier for fotballen. Nå blir hun proff i England.

Midtstopperen Kristine Leine har spilt for Røa siden 2015 og er en av klubbens mest sentrale spillere. Hun ble i siste runde vraket til det norske VM-laget.

Nå har hun fått kontrakt med Reading, klubben som ble nummer fem sist sesong på øverste nivå i England.

– Grunnen til at jeg nå velger å forlate Røa har absolutt ingenting med Røa å gjøre, men heller det at jeg har fått et tilbud som jeg ikke kan takke nei til.

Det er likevel med litt skrekkblandet fryd at hun nå tar steget til en av de bedre europeiske ligaene.

– Reading virker som en god klubb, og inntrykket jeg har fått er at kulturen er ganske lik som i Røa. Det tror jeg kan passe meg godt. Det å skulle flytte til England er sykt skummelt, men jeg tror og håper at jeg skal takle det. Akkurat slik som jeg gjorde da jeg kom til Oslo og Røa, sier hun til Aftenposten via klubben.

Stolte i Røa

Kristine Leine har vært en av Norges bedre fotballspillere, og det vakte en del oppsikt da hun ble nektet fri fra sin utdannelse som sykepleier for å være med på samlinger med landslaget.

Det førte etter hvert til at hun droppet utdanningen. Hovedsaklig var det for å komme på det norske laget som nå spiller VM i Frankrike. Det lykkes hun ikke med.

Nå har hun fått seg heltidsjobb i England som fotballspiller.

– Det er selvfølgelig kjedelig at vi mister en spiller med erfaring og internasjonalt snitt. Samtidig er det et stort øyeblikk for Røa at en spiller som ankom i 2015, har fått en håndfull landskamper og har tatt såpass mange steg under Geir Nordby, nå er klar for Premier League. Vi er utrolig stolte og glade på Kristines vegne, skriver Erik Olsson, klubbens marked- og mediesjef i en e-post til Aftenposten.

Hun blir nå den fjerde norske spilleren i engelsk fotball. Maria Thorisdottir og Maren Mjelde har i flere sesonger spilt for Chelsea. Nylig ble det også klart at Lillestrøms Guro Reiten tar overgang til Chelsea i løpet av sommeren.