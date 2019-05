Guardiola rettet på reporterens spørsmål. Nå hylles han for svaret sitt.

Manchester City har allerede vunnet Premier League og ligacupen denne sesongen. Lørdag venter Watford i FA-cupfinalen.

En seier vil gjøre City historiske. Aldri før har en klubb vunnet de tre titlene i én og samme sesong.

På herresiden vel å merke.

For den detaljen hadde nemlig en reporter oversett. Han konfronterte Pep Guardiola med hans tanker om å kunne bli historisk på fredagens pressekonferanse.

– Hvor begeistret blir du av å kunne skrive historie?

– Den første i herrefotballen. Kvinnene gjorde det først, nærmest avbrøt Guardiola, ifølge BBC.

Spanjolen hadde på ingen måte glemt Arsenals kvinnelag som vant fire av fire mulige titler i 2006/07-sesongen. Det inkluderte alle de hjemlige titlene, i tillegg til Champions League.

Massiv respons

Nå hylles Guardiola i sosiale medier for svaret sitt. Både kjente og ukjente berømmer uttalelsen.

– Jeg elsker Pep, skriver Lisa Ek på Twitter.

Ek er en profil i svensk kvinnefotball. Den tidligere midtbanespilleren spilte blant annet i Fiorentina i den italienske toppdivisjonen. I tillegg har hun fungert som fotballekspert for SVT.

– Det gjorde vi, svarer Alex Scott på videoen etterfulgt av et hjertetegn. Hun spilte for det historiske Arsenal-laget. Nå jobber hun for BBC og Sky Sports.

Den verdenskjente talkshow-verten James Corden er også blant dem som hyller City-sjefen.

– Jeg elsker Pep Guardiola for dette, skriver han til sine ti millioner følgere på Twitter.

CARL RECINE / REUTERS / NTB SCANPIX

Setter press på spillerne

City må derimot slå Watford for å bli det første laget på herresiden til å klare bragden. Lørdagens motstander endte som nummer elleve i Premier League denne sesongen.

På pressekonferansen var Guardiola klar på at laget hans ikke på noen som helst måte tar lett på oppgaven som venter.

– Alle spillerne må føle de må prestere, ellers får de ikke spille. De må føle at de må vinne igjen, ellers vil de få problemer, sier han.

Siden Guardiola kom til City i 2016, har det blitt fem trofeer. Denne sesongen slo Manchester-klubben Liverpool med knappest mulig margin om Premier League-tittelen. Til slutt var det kun ett poeng som skilte lagene.

Guardiola har på ingen måte tenkt å hvile på tidligere resultater.

– Vi må vinne igjen og igjen og igjen. Vi har vært fantastiske, men fra første dag neste sesong starter vi på null, sier han.